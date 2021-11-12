Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle sol bek ve sağ kanat başta olmak üzere alternatifli bir liste oluşturulurken elde 13 yabancı olması ve yapılabilecek tek transferin 97 doğumlu ya da daha küçük yaşta olması gerekliliği üzerine planlar değişti.
Sol beke 1997 ve öncesi doğumlu bir oyuncuyu kadroya katma düşüncesi ağır basarken, kanat bölgesine ise transfer yapabilmek için sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulacak.
Kanat ve forvette görev alabilecek bir oyuncu da istenirken bunun için gerekli kontenjanın Fode Koita ile açılması hedefleniyor.
Gineli forvete Giresunspor ve Çaykur Rize'nin ilgisi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun devre arasında kiralanarak transferler için yer açılması amaçlanıyor.
SAVUNMAYA AVCI'NIN ELİ DEĞDİ
Bu arada Süper Lig'in ilk haftalarında savunmadaki hatalardan dert yanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sorunu çözerek zirveye tırmanmayı başardı.
12 hafta sonunda attığı 24 golle ligin en skorer takımı olan Trabzonspor, Hatayspor (9) ve Konyaspor'dan (10) sonra Süper Lig'de en az gol yiyen ekip olarak öne çıktı.
12 karşılaşmada 11 kez kalesini rakibe kapatamayan ve 3 maçta hiç gol yemeyen Karadeniz ekibi, sadece iki karşılaşmada ağlarında ikişer gol gördü.
TRONDSEN'E MİLLİ DAVET GELDİ
Öte yandan Abdullah Avcı'nın son dönemde sol bekte oynattığı Trondsen, sergilediği performansla ülkesinde de dikkat çekti.
Norveç Milli Takımı'nda sol bek Fredrik Bjorkan sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine bordo-mavili yıldız dahil edildi.