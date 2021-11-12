Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Gervinho donuyor, o isim kiralanıyor
Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:07 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:10

Trabzonspor'da Gervinho donuyor, o isim kiralanıyor

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Gervinho donuyor, o isim kiralanıyor

Trabzonspor’da ara transfer stratejisi çizildi... Kadroya en az 2 takviye planlanırken, yabancı kısıtlamasından dolayı sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Gervinho’nun sözleşmesi dondurulacak. Sezon başında gelen bir diğer isim ise kiralık olarak gönderilecek.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle sol bek ve sağ kanat başta olmak üzere alternatifli bir liste oluşturulurken elde 13 yabancı olması ve yapılabilecek tek transferin 97 doğumlu ya da daha küçük yaşta olması gerekliliği üzerine planlar değişti.

Sol beke 1997 ve öncesi doğumlu bir oyuncuyu kadroya katma düşüncesi ağır basarken, kanat bölgesine ise transfer yapabilmek için sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulacak.

Kanat ve forvette görev alabilecek bir oyuncu da istenirken bunun için gerekli kontenjanın Fode Koita ile açılması hedefleniyor.

Gineli forvete Giresunspor ve Çaykur Rize'nin ilgisi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun devre arasında kiralanarak transferler için yer açılması amaçlanıyor.

SAVUNMAYA AVCI'NIN ELİ DEĞDİ
Bu arada Süper Lig'in ilk haftalarında savunmadaki hatalardan dert yanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sorunu çözerek zirveye tırmanmayı başardı.

12 hafta sonunda attığı 24 golle ligin en skorer takımı olan Trabzonspor, Hatayspor (9) ve Konyaspor'dan (10) sonra Süper Lig'de en az gol yiyen ekip olarak öne çıktı.

12 karşılaşmada 11 kez kalesini rakibe kapatamayan ve 3 maçta hiç gol yemeyen Karadeniz ekibi, sadece iki karşılaşmada ağlarında ikişer gol gördü.

TRONDSEN'E MİLLİ DAVET GELDİ
Öte yandan Abdullah Avcı'nın son dönemde sol bekte oynattığı Trondsen, sergilediği performansla ülkesinde de dikkat çekti.

Norveç Milli Takımı'nda sol bek Fredrik Bjorkan sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine bordo-mavili yıldız dahil edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Son dakika: Ali Koç Mesut Özil’e tepki göstermişti! Fenerbahçe taraftarı destek çıktı “Yanındayız…”
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve son durum nedir? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi gün bitecek? İşte tüm bilgiler
Son dakika: MEB'den flaş açıköğretim kararı: 8 dönem şartı kaldırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Gervinho donuyor, o isim kiralanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA