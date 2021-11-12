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Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:31 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:47

Vitor Pereira'dan dikkat çeken Galatasaray derbisi sözleri!

VOLKAN DEMİR
Vitor Pereira’dan dikkat çeken Galatasaray derbisi sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de Kayserispor beraberliği sonrası takıma verilen 3 günlük izin dün bitti. Başkanın desteğini alan Pereira, Galatasaray derbisi öncesi takımla bir toplantı yaptı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, 21 Kasım'da oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Samandıra'da başladı.

Kayseri beraberliği sonrası takıma 3 gün izin veren teknik direktör Vitor Pereira, idmandan önce oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Portekizli çalıştırıcının, öğrencilerine "Nasıl düştüysek yine ayağa kalkmasını biliriz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Başkanı mahcup etmeyelim...

Bundan sonra iyi sonuçlar alıp taraftarımızın yüzünü güldürelim. Bu konuda size güvenim ve inancım tam" dediği öğrenildi.

Milli takımlarda yer alan futbolcular ile sakatlıkları süren Altay, Valencia, Tisserand ve Gustavo idmana çıkmadı. Bel ağrıları olan Berke Özer ilk bölümde takımla çalıştı.

Tedavisi devam eden tecrübeli stoper Tisserand'ın, Galatasaray derbisine yetişeceği belirtildi. İdmanı, Başkan Ali Koç ve bazı yönetici arkadaşları da takip etti.

SZALAI, 23.5 MİLYON EURO'YA CHELSEA'DE
Bu arada Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için İngiliz basınından önemli bir iddia geldi.

The Sun'ın haberine göre; Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 37 yaşındaki Thiago Silva'nın yaşının ilerlemesi nedeniyle 'Macar Van Dijk' lakaplı Szalai'nin alınmasını istedi.

İngiliz kulübü 23 yaşındaki defans için F.Bahçe'ye 23.5 milyon Euro'luk (266.6 milyon TL) bir teklif önerdi.

Haberde sözleşme detaylarına da yer verildi. İddiaya göre; Macar stoper, 6 yıllık imza atacak ve yıllık 4 milyon Euro maaş alacak.

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Vitor Pereira'dan dikkat çeken Galatasaray derbisi sözleri!
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