AÖL sınav tarihleri 2021! AÖL sınavları ne zaman yapılacak, 1. dönem Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi?

Açıköğretim Lisesi AÖL 1. Dönem sınav tarihleri için geri sayım başladı. Açıköğretim lisesinde eğitim görmekte olan öğrenciler uzunca bir süredir sınavlara ilişkin detayları merak ediyordu. Beklenen açıklama az önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. "2021 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, yüz yüze mi online mı olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri ve tüm detaylar...