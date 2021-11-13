Değişim rüzgarı!

Beşiktaş'ta sezon sonu itibariyle tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı yönetim, yola devam etmeyi düşündüğü isimlerle görüşmelerine başlarken, performansından memnun kalmadığı futbolculara henüz teklif yapmadı. Sezon sonu baştan aşağı değişime uğrayacak Beşiktaş'tagibi ekonomik olarak kulübe ciddi yük oluşturan oyuncuların sözleşmesinin bitecek olması en büyük sevinç kaynağı.Barcelona'daki teknik direktör değişiminin kendisine etkisi nasıl olacak bilinmiyor. İspanyollar yeniden kiralamayı düşünürse teklif yapılacak.15 maçta forma giyen Brezilyalı, 5 karşılaşmada daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 2023'e uzayacak.39 yaşına girecek olan Kanadalı kaptana antrenör ekibine katılması teklif edilecek.Deneyimli oyuncunun 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. 300 bin Euro yıllık ücreti olan 35 yaşındaki orta sahanın bir sezon daha takımda tutulma ihtimali var.Hırvat stoperle yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. 3.4 milyon Euro'luk maaşı yarı yarıya düşürülmek isteniyor.Kanadalı forvet ile pazarlıklar henüz sonuçlanmadı. Taraflar arasında yaklaşık 750 bin Euro yıllık ücret farkı var. Devre arası öncesinde kontrat yapılması amaçlanıyor.31 yaşındaki sol bek yeni sezon planlarında yer almıyor. Beşiktaş bu mevkide Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz ile yola devam edecek.Yeni sözleşme teklifi alabilmesi için mevcut performansını çok daha yukarı çekmesi gerekiyor. Performansında iyileşme olması halinde yıllık 2 milyon Euro olan kazancının yarısından daha az bir teklif sunulacak.Devre arasında gönderilmeye çalışılacak. Taliplilerinden bir bedel talep edilmeyecek. Sadece yarım sezonluk 1.6 milyon Euro olan maaşının büyük kısmının karşılanması beklenecek.Sezonsonu büyükihtimalleChelsea'yegeri dönecek.80 bin Euro olan yıllıkücreti 300-400 bin Euroarası bir rakama çıkarılacakve 3 sezonu kapsayansözleşme imzalanacak.Schalke'den 1.8 milyon Euro'luk opsiyonla kiralanan 20 yaşındaki orta saha takımda kalacak.21 kişilik maç kadrosunadahi girmekte zorlanandeneyimli sağ kanadın1 yıllık opsiyonukullanılmayacak.Beşiktaş'a bu süreçte maddi yükü 14 milyon Euro oldu. Devre arası bir kez daha kendisine takım bulması söylenecek. Sözleşmesinin biteceği gün dört gözle bekleniyor.Beşiktaş, iki sezondur kadro dışı olan ve 800 bin Euro maaşı için takımdan ayrılmayan Brezilyalı sağ bekin yükünden sezon sonu kurtulacak