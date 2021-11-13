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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Derbide dörtlü savunmaya dönüyor

VOLKAN DEMİR
Derbide dörtlü savunmaya dönüyor
F.Bahçe'de başkan Ali Koç'un Samandıra ziyaretinin yankıları sürüyor... Başkan Koç, FBTV'de yaptığı açıklamanın yanı sıra Samandıra'da birçok görüşme gerçekleştirdi. Pereira ile bire bir toplantı yapan Koç, alternatif sistemler konusunda çalışılmasını istedi. Koç, Pereira'dan bu noktada garanti alırken Portekizli hoca, "Merak etmeyin, Galatasaray derbisinde en doğru diziliş ve kadroyla sahada olacağız" dedi. Pereira'nın derbiye dörtlü savunma ile çıkarak defansı Nazım, Kim, Szalai ve Novak ile kuracağı öğrenildi. Orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan, ileri üçlüde ise Osayi, Ferdi ve Berisha'nın olması bekleniyor.

BERKE SEVİNCİ
Fenerbahçe'de Berke Özer sevinci yaşanıyor. Bel ağrıları dolayısıyla tedavi ile antrenman sürecini birlikte yürüten genç file bekçisi, önceki gün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 21 yaşındaki kaleci, kısa süre içinde takımla tam süreli idmanlara başlayacak. Berke'nin alternatifi ise 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin…

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Derbide dörtlü savunmaya dönüyor
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