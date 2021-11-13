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Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:59 Son Güncelleme: 13.11.2021 12:59

Ekuban Süper Lig'e dönecek mi? İtalya'da bekleneni veremedi

İHA
Ekuban Süper Lig’e dönecek mi? İtalya’da bekleneni veremedi

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Genoa'ya giden Ekuban, beklenen performansı gösteremedi. Yıldız oyuncunun ismi Süper Lig'in devleriyle anılıyordu. Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroglu, transfer iddialarına yanıt verdi.

Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansın ardından İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, yeni takımında beklenen etkiyi gösterememişti.

Türkiye'de Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddiaları ortaya atılan Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroglu, açıklamalarda bulundu.

Markaroglu; "Caleb, İtalya'ya ailevi nedenlerden ve Seria A'da oynamak için gitti, 3 ay önce transfer oldu ve şu an adaptasyon süreci içerisinde. Sabırlı olup orada kalıcı olmak istiyor. Geçen hafta eski Ukraynalı ünlü forvet Andriy Shevchenko'nun takımın başına geçmesiyle de takımın ve kendisinin yükselişte olacağını düşünüyorum" dedi.

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Ekuban Süper Lig'e dönecek mi? İtalya'da bekleneni veremedi
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