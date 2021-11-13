"Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtları, Kasım ilk ara tatilin başlaması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci hafta sonu ile birlikte 9 günlük ilk ara tatillerini yapacak olup sonrasında eğitim öğretim yılına devam edecekler. Bu kapsamda, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi.
ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı, 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 22 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN 'ARA TATİL' MESAJI
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ara Tatil nedeniyle vido mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlattıkları Yüz Yüze Eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti.
Ara tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu 2 aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.
Ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama uyarısında bulunan Özer, "Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" diye konuştu.