Son dakika: Beşiktaş’ta 15 futbolcu için karar verildi! 6 isim yolcu 5’i ise...

Son dakika...Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, geçen sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Kartal geçen yıl yaşadığı başarılı sezonun aksi bir tabloyla karşı karşıya. Daha geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çeken siyah-beyazlılar, son olarak ligde Trabzonspor'a yenilerek liderlik koltuğunda oturan rakibinden 10 puan fark yedi. Kartal'da değişim rüzgarları esecek.