Son dakika: Beşiktaş’ta 15 futbolcu için karar verildi! 6 isim yolcu 5’i ise...

Son dakika...Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, geçen sezon hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Kartal geçen yıl yaşadığı başarılı sezonun aksi bir tabloyla karşı karşıya. Daha geniş bir kadroya sahip olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çeken siyah-beyazlılar, son olarak ligde Trabzonspor'a yenilerek liderlik koltuğunda oturan rakibinden 10 puan fark yedi. Kartal'da değişim rüzgarları esecek.
Beşiktaş'ta sezon sonu tam 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlı yönetim, yola devam etmeyi düşündüğü isimlerle görüşmelerine başlarken, performansından memnun kalmadığı futbolculara henüz teklif yapmadı.
İŞTE KONTRATI SONA ERECEK 15 FUTBOLCUNUN DURUMLARI!
Pjanic: Barcelona'daki teknik direktör değişiminin kendisine etkisi nasıl olacak bilinmiyor. İspanyollar yeniden kiralamayı düşünürse teklif yapılacak.
Josef: 15 maçta forma giyen Brezilyalı, 5 karşılaşmada daha oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 2023'e uzayacak.
Atiba: 39 yaşına girecek olan Kanadalı kaptana antrenör ekibine katılması teklif edilecek.
Mehmet Topal: Deneyimli oyuncunun 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. 300 bin Euro yıllık ücreti olan 35 yaşındaki orta sahanın bir sezon daha takımda tutulma ihtimali var.
Vida: Hırvat stoperle yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor ancak şu ana kadar anlaşma sağlanamadı. 3.4 milyon Euro'luk maaşı yarı yarıya düşürülmek isteniyor.
Larin: Kanadalı forvet ile pazarlıklar henüz sonuçlanmadı. Taraflar arasında yaklaşık 750 bin Euro yıllık ücret farkı var. Devre arası öncesinde kontrat yapılması amaçlanıyor.
N'Sakala: 31 yaşındaki sol bek yeni sezon planlarında yer almıyor. Beşiktaş bu mevkide Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz ile yola devam edecek.
Oğuzhan: Yeni sözleşme teklifi alabilmesi için mevcut performansını çok daha yukarı çekmesi gerekiyor. Performansında iyileşme olması halinde yıllık 2 milyon Euro olan kazancının yarısından daha az bir teklif sunulacak.
Ljajic: Devre arasında gönderilmeye çalışılacak. Taliplilerinden bir bedel talep edilmeyecek. Sadece yarım sezonluk 1.6 milyon Euro olan maaşının büyük kısmının karşılanması beklenecek.
Batshuayi: Sezon sonu büyük ihtimalle Chelsea'ye geri dönecek.
Güven Yalçın: 80 bin Euro olan yıllık ücreti 300-400 bin Euro arası bir rakama çıkarılacak ve 3 sezonu kapsayan sözleşme imzalanacak.
Can: Schalke'den 1.8 milyon Euro'luk opsiyonla kiralanan 20 yaşındaki orta saha takımda kalacak.
Gökhan Töre: 21 kişilik maç kadrosuna dahi girmekte zorlanan deneyimli sağ kanadın 1 yıllık opsiyonu kullanılmayacak.
Lens: Beşiktaş'a bu süreçte maddi yükü 14 milyon Euro oldu. Devre arası bir kez daha kendisine takım bulması söylenecek. Sözleşmesinin biteceği gün dört gözle bekleniyor.
Douglas: Beşiktaş, iki sezondur kadro dışı olan ve 800 bin Euro maaşı için takımdan ayrılmayan Brezilyalı sağ bekin yükünden sezon sonu kurtulacak.