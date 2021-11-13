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Giriş Tarihi: 13.11.2021 16:29 Son Güncelleme: 13.11.2021 16:35

Son dakika...Galatasaray-Bursaspor maçına damga vuran olay! İsmail Çipe Fatih Terim'i çıldırttı

Son dakika...Galatasaray-Bursaspor maçına damga vuran olay! İsmail Çipe Fatih Terim’i çıldırttı

Son dakika...Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka öncesinde lige verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Diagne'nin 3 gol 1 asistlik performansıyla öne çıktığı müsabakaya ise Fatih Terim'in çılgına döndüğü anlar damga vurdu. İsmail Çipe'nin yediği goller sonrası çılgına dönen Terim, flaş bir harekete imza attı.

Son dakika...Süper Lig'de 21 puanı bulunan Galatasaray ile 20 puanlı Fenerbahçe, 13. haftada kozlarını NEF Stadı'nda paylaşacak. Lider Trabzonspor'un gerisinde kalan ezeli rakipler derbiye mutlak 3 puan için çıkacak. Liglere verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, bugün Bursaspor'u konuk etti. Hazırlık maçı tam 7 gole sahne olurken, Fatih Terim müsabakaya damga vuran isim oldu.

Sakat ve milli görevde bulunan oyuncularından yoksun olan Fatih Terim; İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne 11'i ile sahaya çıktı.

TFF 1. Lig takımı Bursaspor ise; Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse ve Hasan'dan oluşan 11'le mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında tam 6 gol olurken, Galatasaray soyunma odasına 4-2 önde gitti.

Sarı-kırmızılı takımın yediği goller ise adeta Fatih Terim'i çileden çıkardı. Terim, tribünde çıldırdı.

Kendisine atılan geri pasta topu rakibine veren İsmail Çipe, meşin yuvarlağı kalesinde gördü.

Savunma arkasına atılan ara topunda ise çaresiz kalan Çipe, ikinci gole de engel olamadı.

Etkisiz oyunu sonrası Fatih Terim, yapılan hatalara dayanamadı ve tribünden İsmail Çipe tepkisini gösterdi.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise yedek kulübesine işaret ederen Çipe'nin oyundan alınmasını istedi.

İlk yarının son bölümünde Bursasporlu futbolcu Elton Acolatse ile çarpışarak sakatlık da geçiren İsmail Çipe, ikinci yarıda yerini Fatih Öztürk'e bıraktı.

DİAGNE 3 GOLLE ŞOV YAPTI!

Sarı-kırmızılı ekibin 5-2 kazandığı müsabakaya Diagne performansıyla damga vurdu.

Golcü oyuncu ilk yarıda rakip fileleri 3 kez sarsarken, Oğulcan Çağlayan'ın golünde de asisti yapan isimdi.

Cimbom'un diğer golünü ise Ömer Bayram attı.

Öte yandan Bursaspor'un gollerini ise İsmail Yüksek ve Elton Acolatse kaydetti.

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Son dakika...Galatasaray-Bursaspor maçına damga vuran olay! İsmail Çipe Fatih Terim'i çıldırttı
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