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Giriş Tarihi: 14.11.2021 11:33 Son Güncelleme: 14.11.2021 11:33

AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden üniversite eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖF sınav tarihleri ile giriş belgesi için bekleyişe girdi. Kasım ayında düzenlenecek olan güz dönemi vize sınavları ile ilgili olarak “AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Açıköğretim öğrencileri sınava ilişkin tarihin yaklaşmasıyla beraber detayları merak ediyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

AÖF sınav tarihleri bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. Öte yandan güz dönemi sınavlarının yaklaşmasıyla beraber açıköğretim sınav giriş belgesi için de gözler aof.anadolu.edu.tr adresine çevrildi. Hal böyleyken ise "AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Genellikle giriş belgeleri sınava 1 hafta varken yayımlanıyor. İşte AÖF sınav tarihleri ile giriş belgesi sorgulama ekranı gibi tüm detaylar...

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021-2022

Güz Dönemi Ara Sınavı 27- 28 Kasım 2021
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

BAHAR DÖNEMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
tarihlerinde uygulanacak. Yaz Okulu Sınavı ise 06 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

ONLİNE MI OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi. Sınav şekli hakkında net bilgi için kurumdan yapılacak açıklama bekleniyor.

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AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
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