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Giriş Tarihi: 14.11.2021 11:32 Son Güncelleme: 14.11.2021 11:32

AÖL Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 AÖL sınav tarihleri 2021 ile sınavlar online (çevrimiçi) mi, yüz yüze mi?

AÖL Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 AÖL sınav tarihleri 2021 ile sınavlar online çevrimiçi mi, yüz yüze mi?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrenciler için beklenen açıklama gelmiş ve AÖL sınav tarihleri ile beraber uygulanacak sınavların çevrimiçi mi yoksa yüz yüze mi olacağı da kesinleşmiş oldu. Tarihlerin de yaklaşmasıyla beraber “AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi?” soruları gündemdeki yerini aldı. Açıköğretim lisesinde eğitim almakta olan öğrenciler bu kapsamda detayları merak ediyor. Peki, MEB ile AÖL sınav tarihleri belli oldu mu, sınavlar ne zaman, online mı yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...

AÖL 1. Dönem sınavları için gözler MEB'den gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilmişti. Bu noktada geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı sınavlara ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Böylece sınavlara ilişkin tarihlerle beraber "AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi?" soruları yanıt bulmuş oldu. Aralık ayındaki dönem sonu sınavlarına kısa süre kala bu konuda araştırmalar da hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, açık lise sınavları online mı olacak? MEB 2021- 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri!

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

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AÖL Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 AÖL sınav tarihleri 2021 ile sınavlar online (çevrimiçi) mi, yüz yüze mi?
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