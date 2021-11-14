AÖL Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 AÖL sınav tarihleri 2021 ile sınavlar online (çevrimiçi) mi, yüz yüze mi?

AÖL 1. Dönem sınavları için gözler MEB'den gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilmişti. Bu noktada geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı sınavlara ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Böylece sınavlara ilişkin tarihlerle beraber "AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi?" soruları yanıt bulmuş oldu. Aralık ayındaki dönem sonu sınavlarına kısa süre kala bu konuda araştırmalar da hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...