AÖL Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 AÖL sınav tarihleri 2021 ile sınavlar online (çevrimiçi) mi, yüz yüze mi?

AÖL 1. Dönem sınavları için gözler MEB'den gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilmişti. Bu noktada geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı sınavlara ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Böylece sınavlara ilişkin tarihlerle beraber "AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi?" soruları yanıt bulmuş oldu. Aralık ayındaki dönem sonu sınavlarına kısa süre kala bu konuda araştırmalar da hız kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.