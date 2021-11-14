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Giriş Tarihi: 14.11.2021 19:47 Son Güncelleme: 14.11.2021 19:47

Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir? Türk aday Mustafa Karadayı kaç yaşında?

Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir? Türk aday Mustafa Karadayı kaç yaşında?

Bugün başlayan Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Bu gelişme sonrasında Türk kökenli aday ile ilgili detaylar merak konusu olarak “Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?” şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından aday gösterilen Türk kökenli Mustafa Karadayı ile ilgili bilgiler merak konusu olarak "Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?" soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.

MUSTAFA KARADAYI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı ile ilgili merak konusu olan tüm bilgiler şöyle;

  • Mustafa Sali Karadayı, Bulgaristanlı Türk siyasetçi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mevcut başkanı.

KİŞİSEL HAYAT

Mustafa Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır.

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun oldu.

AKADEMİK KARİYER

1996-2001 yılları arasında Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.

SİYASİ KARİYER

Mayıs 1991'den bu yana Sofya'daki HÖH Akademik Derneğinin kurucusu ve HÖH üyesidir. HÖH gençlik kollarına 1998 yılından 2003'e kadar başkanlık etti. 2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi oldu.

Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.

24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinden sonra partinin üç eş başkanından biriydi.

Haklar ve Özgürlükler Hareketi Başkanı

24 Nisan 2016'da partinin IX Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.

KAYNAK: Vikipedia

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir? Türk aday Mustafa Karadayı kaç yaşında?
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