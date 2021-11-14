Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir? Türk aday Mustafa Karadayı kaç yaşında?

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından aday gösterilen Türk kökenli Mustafa Karadayı ile ilgili bilgiler merak konusu olarak "Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı kimdir, kaç yaşında?" soruları üzerinden araştırılmaya başlandı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı ile ilgili merak konusu olan tüm bilgiler şöyle;
Mustafa Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır.
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun oldu.
1996-2001 yılları arasında Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.
Mayıs 1991'den bu yana Sofya'daki HÖH Akademik Derneğinin kurucusu ve HÖH üyesidir. HÖH gençlik kollarına 1998 yılından 2003'e kadar başkanlık etti. 2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi oldu.
Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi.
24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinden sonra partinin üç eş başkanından biriydi.
Haklar ve Özgürlükler Hareketi Başkanı
24 Nisan 2016'da partinin IX Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi.
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