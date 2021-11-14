Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı? Bulgaristan seçim sonuçlarında son durum nedir?

Bu seçimlerde ilk kez nüfusun yüzde 10'una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı'yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

İçişleri Bakanlığı seçim süreci için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Oy verme işlemi 20.00'de sona erecek ve sandık başında bekleyenlerin olması durumunda süre bir saat uzatılabilecek.