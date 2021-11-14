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Giriş Tarihi: 14.11.2021 11:16 Son Güncelleme: 14.11.2021 11:23

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjdeli haber! Derbiye yetişecekler

Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Derbiye yetişecekler

Süper Lig'de 13. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan 5 önemli oyuncunun takıma dönmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır sezonu kapatırken, sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Tisserand, Serdar Aziz, Berke ve İrfan Can'dan sevindiren haberler geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de sakat isimler takıma dönmeye başladı. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe için çok kritik bir maç olan Galatasaray derbisi için tüm hazırlıklar devam ediyor.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakat olan isimler takıma katılmaya başladı. Derbide Altay Bayındır'ın forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Fanatik'in bir habeirne göre, ilk yarıyı kapatan kaleci Altay Bayındır'ın dışında Luiz Gustavo, Enner Valencia, Tisserand, Berke Özer ve Serdar Aziz'e yapılan tedavinin sonuç vermye başladı.

Bu 5 futbolcudan 3'ünün yüksek bir ihtimalle derbiye yetişeceği ifade edildi. Genç kaleci Berke, Serdar Aziz ve Tisserand, büyük bir olasılıkla Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

İRFAN CAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Öte yandan bu sezon sürekli olarak sakatlıklarla boğuşan İrfan Can'ın da takımla birlikte çalışmaya başladığı ve ağrılarının geçtiği öğrenildi.

OSAYİ SAMUEL'İN CEZASI BİTİYOR, DERBİDE OYNAYABİLİR

Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle TFF Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Osayi Samuel de Galatasaray derbisinde geri dönüyor.

Öte yandan son durumu merak edilen yıldız orta saha Gustavo'nun, 25 Kasım Perşembe günü Atina'da Olimpiakos ile oynanacak Avrupa Ligi grup mücadelesinde kulübede yer alması hedefleniyor.

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Fenerbahçe'ye sakatlardan müjdeli haber! Derbiye yetişecekler
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