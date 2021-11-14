Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Derbiye yetişecekler

Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de sakat isimler takıma dönmeye başladı. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe için çok kritik bir maç olan Galatasaray derbisi için tüm hazırlıklar devam ediyor.
SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de sakat olan isimler takıma katılmaya başladı. Derbide Altay Bayındır'ın forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Fanatik'in bir habeirne göre, ilk yarıyı kapatan kaleci Altay Bayındır'ın dışında Luiz Gustavo, Enner Valencia, Tisserand, Berke Özer ve Serdar Aziz'e yapılan tedavinin sonuç vermye başladı.
Bu 5 futbolcudan 3'ünün yüksek bir ihtimalle derbiye yetişeceği ifade edildi. Genç kaleci Berke, Serdar Aziz ve Tisserand, büyük bir olasılıkla Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
İRFAN CAN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Öte yandan bu sezon sürekli olarak sakatlıklarla boğuşan İrfan Can'ın da takımla birlikte çalışmaya başladığı ve ağrılarının geçtiği öğrenildi.
OSAYİ SAMUEL'İN CEZASI BİTİYOR, DERBİDE OYNAYABİLİR
Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle TFF Disiplin Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırılan Osayi Samuel de Galatasaray derbisinde geri dönüyor.
Öte yandan son durumu merak edilen yıldız orta saha Gustavo'nun, 25 Kasım Perşembe günü Atina'da Olimpiakos ile oynanacak Avrupa Ligi grup mücadelesinde kulübede yer alması hedefleniyor.