Fenerbahçe’ye sakatlardan müjdeli haber! Derbiye yetişecekler

Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de sakat isimler takıma dönmeye başladı. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe için çok kritik bir maç olan Galatasaray derbisi için tüm hazırlıklar devam ediyor.