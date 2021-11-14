KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için milyonların geri sayımı sürüyor. Geçen sene başvuru tarihleri 8 Kasım'a kadar uzatılmış ve sonuçlar 7 Aralık tarihinde duyurulmuştu. Bu seneki KYK başvuruları e devlet ekranı üzerinden 9 Kasım tarihine kadar uzatılmıştı. Aradan geçen zamanın ardından öğrenciler KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz kredi ve burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi belli değil. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.
Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.
Üniversiteyi yeni kazanan veya ilk kez burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bursa müracaat ettikleri eğitim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim sürecinde ödeme yapılmaktadır. Burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağı varsayılarak ilk ödemenin Ocak ayı itibariyle yapılması bekleniyor. Öğrenciler Ekim-Kasım ve Aralık ayı burs ödemelerini toplu olarak alacak.