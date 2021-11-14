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Giriş Tarihi: 14.11.2021 20:18 Son Güncelleme: 14.11.2021 20:45

Son dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United'a eski hocasını istedi! Solskjaer'in yerine efsane isim geliyor...

Son dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United’a eski hocasını istedi! Solskjaer’in yerine efsane isim geliyor...

Son dakika haberi... Manchester United'da kötü gidişatın devam etmesi halinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yerine gelebilecek isimler konuşuluyor. Takımın en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo, kulüp yönetimiyle yaptığı toplantıda birlikte çalışmak istediği teknik direktörü açıkladı.

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig'de Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Manchester United'ın kötü gidişatı devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar, ligde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi ve sadece 4 puan topladı.

Manchester ekibi, 11 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 11 puanla 6. sırada yer alıyor.

Kırmızı Şeytanlar'da üst üste iyi sonuçlar gelmemesi halinde Norveçli teknik adam Solskjaer ile yollar ayrılacak.

Manchester United'da kötü gidişin sürmesi halinde takımın başına gelebilecek isimler basında konuşulmaya devam ediyor.

RONALDO ESKİ HOCASINI GÖRMEK İSTİYOR!

İngiliz basınında yer alan haberlerde, takımın en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çalışmak istediği teknik direktörün kim olduğu açıklandı.

Manchester Evening News'ün haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, böyle bir durumda ne olacağı ile ilgili görüşlerini yönetimle bir toplantı yaparak aktardı.

RONALDO ZIDANE'I İSTİYOR!

Habere göre Ronaldo, Solskjaer'in ayrılması halinde Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini söyledi.

BİRLİKTE 3 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDILAR!

Real Madrid'de Fransız teknik adamla beraber çalışan Portekizli yıldız, 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 13 maçta 9 gol kaydetti.

SEZON BAŞINDA REAL MADRİD'DEN AYRILDI!

Sezon başında Real Madrid'den ayrılan Zidane, henüz başka bir takımla anlaşmadı. 49 yaşındaki teknik adamın ayrılığı sonrası İspanyol ekibinin başına Carlo Ancelotti getirilmişti.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo Manchester United'a eski hocasını istedi! Solskjaer'in yerine efsane isim geliyor...
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