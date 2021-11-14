Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezona müthiş başlayan fakat Trabzonspor maçıyla birlikte peş peşe olumsuz sonuçlar alan Fenerbahçe, devre arasında takıma takviye yapmak istiyor. Mergim Berisha, Valencia ve Serdar Dursun'dan oluşan forvet hattını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef belli! İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...
SON DAKİKA: XAVİ ÜSTÜNÜ ÇİZDİ FENERBAHÇE DEVREYE GİRECEK!
Barcelona'da Ronald Koeman döneminde transfer edilen Hollandalı golcü Luuk de Jong için sürpriz bir iddia geldi.
31 yaşındaki Luuk de Jong, Barcelona2da toplamda 9 maçta forma giyerken 1 kez ağları sarsmayı başardı.
VEDAT MURİQİ OLMAZSA LUUK DE JONG!
Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntıyı aşmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor.
Kosovalı forvetin alternatifini de hazırlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luuk de Jong'u tekrar listesine dahil etti.
İstediği süreyi alamadığı için rahatsız olan 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibinde yeni teknik direktör Xavi Hernandez'in göreve başlamasının ardından ayrılma ihtimalinin arttığı konuşuluyor.
KİRALAMA TEKLİFİ MASADA!
Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamayı planladığı Luuk de Jong'un, Sevilla ile Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY DERBİSİNDE 4 YILDIZ GERİ DÖNÜYOR!
Derbi öncesinde futbolculara uygulanan yoğun tedavi sonuç verdi. Galatasaray karşısında Serdar Aziz, Berke Özer, Osayi Samuel ve Tisserand'ın kadroda olması bekleniyor.
MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde "Mesut'un artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor" açıklamasından sonra Mesut Özil'den dün imalı bir paylaşım daha geldi.
Twitter ve Instagram'dan ortak bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği fotoğrafa "Her zaman her yerde en büyük FENER!" notunu düştü.
Binlerce beğeni alan fotoğrafa yorumda bulunan taraftarlar, Mesut'a sahip çıktı.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim, milli takımının Birleşik Arap Emirlikleri ile oynadığı maçın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tisserand'ın ardından Kim'in de sakatlanması, sarı-lacivertli teknik heyetin derbi öncesi yüreğini ağzına getirdi. Ancak Kim'in durumunun iyi olduğu tespit edildi.
24 yaşındaki oyuncunun salı günü Güney Kore'nin Irak ile yapacağı karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.