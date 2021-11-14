Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 14:06 Son Güncelleme: 14.11.2021 14:14

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Devre arasında mutlaka forvete bir takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Vedat Muriqi için tüm şartları zorlayacak. Vedat'ın transferinin gerçekleşmemesi durumunda hedefte Hollandalı golcü var! Barcelona forması giyen golcü oyuncu sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezona müthiş başlayan fakat Trabzonspor maçıyla birlikte peş peşe olumsuz sonuçlar alan Fenerbahçe, devre arasında takıma takviye yapmak istiyor. Mergim Berisha, Valencia ve Serdar Dursun'dan oluşan forvet hattını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef belli! İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

SON DAKİKA: XAVİ ÜSTÜNÜ ÇİZDİ FENERBAHÇE DEVREYE GİRECEK!

Barcelona'da Ronald Koeman döneminde transfer edilen Hollandalı golcü Luuk de Jong için sürpriz bir iddia geldi.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

31 yaşındaki Luuk de Jong, Barcelona2da toplamda 9 maçta forma giyerken 1 kez ağları sarsmayı başardı.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

VEDAT MURİQİ OLMAZSA LUUK DE JONG!

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntıyı aşmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

Kosovalı forvetin alternatifini de hazırlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luuk de Jong'u tekrar listesine dahil etti.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

İstediği süreyi alamadığı için rahatsız olan 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibinde yeni teknik direktör Xavi Hernandez'in göreve başlamasının ardından ayrılma ihtimalinin arttığı konuşuluyor.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

KİRALAMA TEKLİFİ MASADA!

Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamayı planladığı Luuk de Jong'un, Sevilla ile Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

GALATASARAY DERBİSİNDE 4 YILDIZ GERİ DÖNÜYOR!

Derbi öncesinde futbolculara uygulanan yoğun tedavi sonuç verdi. Galatasaray karşısında Serdar Aziz, Berke Özer, Osayi Samuel ve Tisserand'ın kadroda olması bekleniyor.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde "Mesut'un artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor" açıklamasından sonra Mesut Özil'den dün imalı bir paylaşım daha geldi.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

Twitter ve Instagram'dan ortak bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği fotoğrafa "Her zaman her yerde en büyük FENER!" notunu düştü.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

Binlerce beğeni alan fotoğrafa yorumda bulunan taraftarlar, Mesut'a sahip çıktı.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim, milli takımının Birleşik Arap Emirlikleri ile oynadığı maçın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tisserand'ın ardından Kim'in de sakatlanması, sarı-lacivertli teknik heyetin derbi öncesi yüreğini ağzına getirdi. Ancak Kim'in durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe’den sürpriz golcü atağı!

24 yaşındaki oyuncunun salı günü Güney Kore'nin Irak ile yapacağı karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.

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Son dakika: Sergen Yalçın sezon başı çok istemişti... Fenerbahçe'den sürpriz golcü atağı!
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