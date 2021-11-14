Vedat’ın alternatifi Luuk de Jong

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntıyı aşmak için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski futbolcusu Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor. Kosovalı forvetin alternatifini de hazırlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Sevilla'da bulunan ve Barcelona'da kiralık olarak oynayan Luuk de Jong'u tekrar listesine dahil etti. İstediğisüreyi alamadığıiçin rahatsızolan 31 yaşındakiyıldızın Katalan ekibindeyeni teknik direktör XaviHernandez'in göreve başlamasınınardından ayrılmaihtimalinin arttığı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin 6 aylığına kiralamayı planladığı Luuk de Jong'un, Sevilla ile Temmuz 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI OLAY OLDU!
Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde "Mesut'un artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor" açıklamasından sonra Mesut Özil'den dün imalı bir paylaşım daha geldi. Twitter ve Instagram'dan ortak bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli formayı giyip eliyle kalbini gösterdiği fotoğrafa "Herzamanheryerde enbüyük FENER!" notunu düştü. Binlerce beğeni alan fotoğrafa yorumda bulunan taraftarlar, Mesut'a sahip çıktı.
MİN-JAE KİM'DEN İYİ HABER
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Min-Jae Kim, milli takımının Birleşik Arap Emirlikleri ile oynadığı maçın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Tisserand'ın ardından Kim'in de sakatlanması, sarı-lacivertli teknik heyetin derbi öncesi yüreğini ağzına getirdi. Ancak Kim'in durumunun iyi olduğu tespit edildi. 24 yaşındaki oyuncunun salı günü Güney Kore'nin Irak ile yapacağı karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.