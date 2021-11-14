Yargı dizisinde Ceylin’in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Yargı’da Ceylin’in Babasının cesedi nerede?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı dizisinin son bölümünde Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalıştı. Tüm delilleri ortadan kaldırırken en önemli detayı gözden kaçırdı. Arabanın içine sakladığı ceset birden ortadan yok oldu. Yeni bölüm fragmanında Metin Ilgaz'a, 'Oğlum iyi düşün emin misin?' diye soruyor. Ilgaz, 'Baba ne vardı bagajda bu kadar önemli? Bir söylesene ne kayıp?' diye soruyor. Eren Metin'e, 'Ölü adam bulduk 55 yaşlarında..' diyor. Öte yandan Ceylin ve Ilgaz arasındaki aşk alevlenmeye başlıyor...

ZAFER ÖLDÜ MÜ?

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Zafer, Çınar ile girdiği boğuşma esnasında vurulmuş ve Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalışmıştı. Ali Seçkiner Alıcı'nın canlandırdığı karakter bu kapsamda diziye veda etmiş oldu.