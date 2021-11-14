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Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:36

Yargı dizisinde Ceylin’in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Yargı'da Ceylin’in Babasının cesedi nerede?

Yargı dizisinde Ceylin’in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Yargı’da Ceylin’in Babasının cesedi nerede?

Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Yargı dizisinde Ali Seçkiner Alıcı’nın canlandırdığı Ceylin’in babası Zafer Erguvan, Çınar ile boğuştuğu esnada silah patlamış ve dizide bir cinayet daha patlak vermişti. Bu kapsamda yeni bölümde Çınar’ın işlediği cinayetle ilgili çeşitli sahnelerle beraber dizinin sıkı takipçileri “Yargı Ceylin’in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Her bölümüyle izleyenlerini şaşkına çeviren yapımda bu akşam yaşanacak gelişmeler ise merak ediliyor. Yargı Ceylin’in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? İşte detaylar...

Bilindiği üzere Yargı'nın son bölümünde Metin'in arabanın bagajında sakladığı ceset ortadan kaybolmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanında Eren Metin'e, 55 yaşlarında bir adamın cesedinin bulunduğunu söylüyor. Öte yandan dizinin izleyenleri ise "Yargı Ceylin'in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Her hafta sır perdelerinin bir bir aralandığı dizide yeni bir cinayet daha milyonlarda soru işaretelerine neden oldu. Peki, Yargı Ceylin'in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? İşte detaylar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı dizisinin son bölümünde Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalıştı. Tüm delilleri ortadan kaldırırken en önemli detayı gözden kaçırdı. Arabanın içine sakladığı ceset birden ortadan yok oldu. Yeni bölüm fragmanında Metin Ilgaz'a, 'Oğlum iyi düşün emin misin?' diye soruyor. Ilgaz, 'Baba ne vardı bagajda bu kadar önemli? Bir söylesene ne kayıp?' diye soruyor. Eren Metin'e, 'Ölü adam bulduk 55 yaşlarında..' diyor. Öte yandan Ceylin ve Ilgaz arasındaki aşk alevlenmeye başlıyor...

ZAFER ÖLDÜ MÜ?

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Zafer, Çınar ile girdiği boğuşma esnasında vurulmuş ve Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalışmıştı. Ali Seçkiner Alıcı'nın canlandırdığı karakter bu kapsamda diziye veda etmiş oldu.

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Yargı dizisinde Ceylin’in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Yargı'da Ceylin’in Babasının cesedi nerede?
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