Ibrahima Yattara'dan çarpıcı Mesut Özil sözleri "Şok oldum bir şeyler göstermiyor..."

"İSPANYA LİGİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM"

"Ben İspanya Ligi'nde oynamak isterdim. Türkiye Ligi çok sert, seni kolay kolay bırakmıyorlar. Seni çok sıkı markaja alıyorlar, birebir markaja alıyorlar fakat İspanya Ligi rahat. Herkes rahat, baskı yok. Ben orada çok oynamak isterdim. Ben orada oynasaydım gerçekten uçardım."

"EN ÇOK ZORLANDIĞIM SAVUNMACI HAYRETTİN'Dİ"

"En çok zorlandığım savunmacı Hayrettin'di. Bana karşı futbol oynamıyordu. Top yerine benim ayağım ile oynuyordu. Her top istisnasız ayağıma basardı. Maçtan sonra konuşurduk. Maçlardan sonra hemen bana gelir sarılırdı, iyi bir insandı."

"GÖKDENİZ EN DEĞİŞİK OLANIYDI"

"Beraber oynadığım en iyi oyuncular Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Szymkowiak, Lee Young. Benim kariyerim boyunca oynadığım oyuncular arasında en değişik olanı Gökdeniz'di. Antrenmanlarda topa ısınmadan vurabilecek seviyede güçlü bacak kasları vardı.