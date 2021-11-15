Karadağ hocası Radulovic'ten Türkiye maçı sözleri! "Türkiye adına evdeki hesap çarşıya uymayabilir"

Hollanda karşısında cesaretli bir futbol ortaya koyduklarının altını çizen Radulovic, şunları kaydetti:

"Hollanda karşısında çok iyi oynadık. Bu gruptaki takımların kalite olarak birbirine çok yakın olduğunu gösterdik. Letonya'ya bakarsanız, deplasmanda 1 maç kaybetmiş, o da Hollanda karşısında. Gördüğünüz gibi çok dengeli bir grup. Son saniyeye kadar da Katar'a kimin gideceği belli değil. Bu grupta gördünüz ki bütün maçlarda ayakta kaldık, sonuna kadar mücadele ettik. İki maçı da 2-0'dan 2-2'ye getirdik. En zorlu gruplardan birine düşmüştük. Biliyorsunuz çok zorluklarla mücadele ettik. Seyircisiz oynadık, koronavirüs nedeniyle hasta olan ve sakat oyuncularımız vardı. Hakem hatalarından mağdur olduk. Grupta 4. olarak değil, oynadığımız futbolla hatırlanacağız. Üçüncü maçımızda Norveç karşısında seyircili oynamış olsaydık, biz bu gruptan çıkardık. Boş statta ve 30 bin kişinin önünde oynamak aynı değil. Norveç karşısında nasıl hakem hataları olduğunu da gördünüz, Hollanda karşısında seyirci varken oynadığımız oyunu da gördünüz. 30 bin kişi olduğunda tabii ki hakem de etkileniyor."