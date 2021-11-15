Manchester United'ın efsanevi oyuncusu Rio Ferdinand, İngltere'de bulunan bir Youtube kanalına konuk oldu. Manchester döneminde yaşadıklarıyla ilgili itiraflarda bulunan Ferdinand, o dönem Sir Alex Ferguson ile Ruud Van Nistelrooy arasında yaşanan gerilimini aktardı.
TÜM OYUCUNLAR FERGUSON'DAN ÇOK KORKARDI
Manchester United efsanesi olan Sir Alex Ferguson, bilindiği gibi sinirli ve disiplinli olmasıyla bilinen bir teknik adam. Ve oyuncular genelde ondan çok korkardı.
FERDİNAND MANCHESTER UNİTED'A TRANSFER OLDUKTAN 4 AY SONRA İLK DERBİSİNE ÇIKTI
Rio Ferdinand, Temmuz 2002'de Leeds United'dan 30 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Manchester United'a imza attı ve o zamanlar İngiltere bir rekordu bu. Sadece dört ay sonra, Manchester derbisininde ilk kez forma giymeyi deneyimlemişti.
RİO, SOYUNMA ODASINDA YAŞADIKLARI ANLARI İTİRAF ETTİ
The Dailymail'de yer alan bir haberde, Rio Ferdinand, 9 Kasım 2002 tarihinde oynanan Manchester City-Manchester United maçıyla ilgili çok çarpıcı itirafta bulundu. Riof, City'e 3-1 kaybettikleri maçta soyunma odasında yaşadıklarını dile getirdi.
RUUD VAN NİSTELROOY CİTY FORMASIYLA İÇERİ GİRMİŞ VE OLAY PATLAK VERMİŞTİ
Ferdinand itirafında şunları söyledi: M.United'ın en ünlü ve golcü oyuncularından biri olan Hollandalı golcü Ruud Van Nistelrooy, kaybettiğimiz maçın ardından M.City formasını almış ve soyunma odasına gelmişti. Oynadığım ilk derbiydi ve soyunma odasında bu derbinin ne kadar büyük ve önemli olduğunu anlamıştım.
"ANİDEN PATLADI"
"Maçtan sonra soyunma odasına girdik ve teknik direktörümüz Sir Alex Ferguson çok sert bir şekilde kapıyı kapattı. Sessizdi ve sonra aniden patladı."
"SİR ALEX FERGUSON HERKESİN ÖNÜNDE NİSTELROOY'A BAĞIRDI"
"O zamanlar çok iyi oynayan Ruud van Nistelrooy, elinde bir M. City formasıyla içeri girdi ve Sir Alex Ferguson'un ona tamamen bu hareketinden dolayı çok şiddetli bir şekilde bağırdığını hatırlıyorum. Onu herkesin önünde mahvederek şunları söyledi: "İçinizden birini bir daha City formasıyla yürürken görürsem, bu kulüp için asla oynamayacaksınız."
'O böyleydi ve her yenildiğinde hep kızgındı. İşte o zaman orada oturdum ve düşündüm: Bu büyük bir oyun, değil mi? diye düşündüm. O maçtan önce fark etmemiştim ve o zamandan beri, az çok kazanıp kazanmadığınızı, bir derbi öncesi haftanın ya hep ya hiç olduğunu biliyordum.'
United efsanesi Van Nistelrooy, Şubat ayında Old Trafford'da gol atarak kendisini affetirdi. Fakat M. United o maçı da kazanamadı ve sahadan 1-1 beraberlike ayrıldı.
Ayrıca bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Nicolas Anelka, o maçın 5. dakikasında Manchester City'nin ilk golünü atmıştı.