'O böyleydi ve her yenildiğinde hep kızgındı. İşte o zaman orada oturdum ve düşündüm: Bu büyük bir oyun, değil mi? diye düşündüm. O maçtan önce fark etmemiştim ve o zamandan beri, az çok kazanıp kazanmadığınızı, bir derbi öncesi haftanın ya hep ya hiç olduğunu biliyordum.'