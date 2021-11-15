Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:24 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:24

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık olarak 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek duyurulan “MPİ Süper Loto sonuçları” bugün bir kez daha şans oyunu severler için çekilerek ilan edilecek. MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “14 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama detayları.

65 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına ulaşan, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" oyunu oynayanlar tarafından şanslı numralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapılmak istenerek "14 Kasım MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (14 KASIM)

Milli Piyango Online ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları: 28 - 47 - 58 - 13 - 26 - 33

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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