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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:06 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:06

2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası elemeleri play off kura çekimi saat kaçta, hangi gün yapılacak?

2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası elemeleri play off kura çekimi saat kaçta, hangi gün yapılacak?

2022 yılında Katar’da yapılacak olan FIFA Dünya Kupası elemelerinde G grubu son maçında Karadağ karşısında galibiyet alarak play-off’a kalma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızın rakiplerinin belirleneceği kura çekimine ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? şeklindeki sorular aracılığıyla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan 2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

FIFA Dünya Kupası 2022 elemelerinde G grubunda mücadele eden ve son maçta Karadağ'ı mağlup ederek play off maçlarına kalan kırmızı beyazlı millilerimizin rakiplerini öğrenmek isteyen futbolseverler 2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

DÜNYA KUPASI PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

2022 Dünya Kupası play off kura çekim tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;



A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın henüz 3. dakikasında Beciraj'ın golüyle öne geçen Karadağ karşısında ay-yıldızlılar, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle galibiyete uzandı.

Grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti.

G Grubu'nu Hollanda 23 puanla lider tamamlarken, Norveç 18 puanla üçüncü, Karadağ 12 puanla dördüncü sırada yer aldı.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ 26 KASIM'DA

Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu. Kura çekiminde Türkiye ile birlikte yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu.

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

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2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası elemeleri play off kura çekimi saat kaçta, hangi gün yapılacak?
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