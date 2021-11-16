2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası elemeleri play off kura çekimi saat kaçta, hangi gün yapılacak?

FIFA Dünya Kupası 2022 elemelerinde G grubunda mücadele eden ve son maçta Karadağ'ı mağlup ederek play off maçlarına kalan kırmızı beyazlı millilerimizin rakiplerini öğrenmek isteyen futbolseverler 2022 Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

DÜNYA KUPASI PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

2022 Dünya Kupası play off kura çekim tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;