Canlı altın fiyatları son dakika… Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Son olarak çeyrek altın alış 973 liradan işlem görürken satış 1,008,00 TL'den güne başladı. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Kasım 2021 Altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 550,79
SATIŞ: 572,09
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 973,00
SATIŞ: 1.008,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 612,82
SATIŞ: 612,93
ATA ALTIN
ALIŞ: 4.059,00
SATIŞ: 4.140,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.928,68
SATIŞ: 4.005,65
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.947,00
SATIŞ: 2,025,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.071,00
SATIŞ: 4.133,00