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Giriş Tarihi: 16.11.2021 23:22

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini merak ediyor. Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamları takip edenler için son dönemde en çok aratılan soru 'altın bugün ne kadar' oldu. Anlık iniş çıkışı grafiği gözlemlenen altına yatırım yapmak isteyenler canlı rakamları takip edebilirler. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son durum

Canlı altın fiyatları son dakika… Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Son olarak çeyrek altın alış 973 liradan işlem görürken satış 1,008,00 TL'den güne başladı. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Kasım 2021 Altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

16 KASIM 2021 BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 550,79

SATIŞ: 572,09

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 973,00

SATIŞ: 1.008,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 612,82

SATIŞ: 612,93

ATA ALTIN

ALIŞ: 4.059,00

SATIŞ: 4.140,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.928,68

SATIŞ: 4.005,65

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.947,00

SATIŞ: 2,025,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.071,00

SATIŞ: 4.133,00

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Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?
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