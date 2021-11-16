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Giriş Tarihi: 16.11.2021 07:52 Son Güncelleme: 16.11.2021 07:53

ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, bu ay mı? Atatürk Üniversitesi 2021 ATA AÖF sınav tarihleri ve sınav yerleri

ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, bu ay mı? Atatürk Üniversitesi 2021 ATA AÖF sınav tarihleri ve sınav yerleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi, sınava katılım gösterecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; kurum tarafından sınav takvimi daha önceleri açıklanmış olup adaylar “ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?” gibi sorulara yanıt arıyor. Bu başlık altından; 2021 ATA AÖF sınav giriş belgesi ve sınav takvimi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF sınav giriş belgesi ve sınav tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen sınav tarihlerine az bir süre kaldı. Bu kapsamda; "ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?" gibi soruların yanıtları önem teşkil ederken bu başlık altından 2021 ATA AÖF sınav tarihleri ve sınav yerleri hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.

ATA AÖF sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF online sistemine TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile giriş sağlayabilecek öğrenciler, sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, bu ay mı? Atatürk Üniversitesi 2021 ATA AÖF sınav tarihleri ve sınav yerleri
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