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Giriş Tarihi: 16.11.2021 07:02 Son Güncelleme: 16.11.2021 07:12

Beşiktaş'ta 3.3 milyon Euro'luk kurtuluş! Fransız golcü için flaş iddia

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta 3.3 milyon Euro’luk kurtuluş! Fransız golcü için flaş iddia

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, gözden çıkardığı 4 ismi devre arasında gönderebilirse 3.3 milyon Euro'luk ücretten kurtulmuş olacak. Bu arada Beşiktaş'ın Sheffield United'da forma giyen Fransız golcüyü istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Ljajic, Lens ve Douglas'a, Trabzonspor yenilgisi sonrası Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen N'Sakala'nın da eklenme ihtimali var.

Yönetim, kulübe yıllık yükü 6.6 milyon Euro olan bu 4 oyuncuyu devre arasında gönderebilirse 3.3 milyon Euro'luk ücretten de kurtulmuş olacak.

LJAJİC VE LENS'TE UMUT VAR
Sırbistan Milli Takımı'ndan da uzak kalan Ljajic, Dünya Kupası'na giden takımına geri dönmek adına devre arası ayrılmayı düşünüyor ve bu konuda ülkesinin takımlarıyla temas halinde...

Lens'in ise hem Süper Lig hem de Hollanda'dan takım baktığı ifade edildi. Douglas'tan da tekrar kulüp bulması istendi.

LYS MOUSSET İDDİASI
Bu arada Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesi düşünen Beşiktaş için yeni bir isim gündeme düştü.

Siyah-Beyazlıların, İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Fransız forvet Lys Mousset'i istediği iddia edildi.

Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için zemin yokladığı kaydedildi.

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Beşiktaş'ta 3.3 milyon Euro'luk kurtuluş! Fransız golcü için flaş iddia
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