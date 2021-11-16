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Giriş Tarihi: 16.11.2021 23:00 Son Güncelleme: 16.11.2021 23:14

Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Dolar döviz kuruna yatırım yapmak isteyenler dolar fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini merak ediyor. Düzensiz bir yükselme ve düşüş içerisinde olması nedeniyle son dönemde en çok aratılan soru 'dolar bugün ne kadar' oldu. Anlık iniş çıkışı grafiği gözlemlenen dolara yatırım yapmak isteyenler canlı rakamları takip edebilirler. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar fiyatları son durum

Canlı dolar fiyatları son dakika… Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurunda hareketlilik yaşanıyor. Son olarak dolar alış 10,2727 liradan işlem görürken satış 10, 3353 TL'den güne başladı. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Kasım 2021 Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?

16 KASIM 2021 BUGÜN DOLAR NE KADAR?

ALIŞ:10,2758

SATIŞ: 10,3355

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününde 10,2727 civarında işlem görüyor.

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Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Kasım Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?
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