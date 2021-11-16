Canlı dolar fiyatları son dakika… Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurunda hareketlilik yaşanıyor. Son olarak dolar alış 10,2727 liradan işlem görürken satış 10, 3353 TL'den güne başladı. Peki Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Kasım 2021 Dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu?
ALIŞ:10,2758
SATIŞ: 10,3355
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 10,20'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın ikinci işlem gününde 10,2727 civarında işlem görüyor.
...