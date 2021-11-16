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Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:51

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması bu ay mı başlayacak?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması bu ay mı başlayacak?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için başlayacak olan kış lastiği takma zorunluluğu için süreç merak ediliyor. Kış lastiğinin ne zaman ve hangi tarihte takılması gerektiğini öğrenmek isteyenler “Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Kasım ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki; kış lastiği uygulaması bu ay mı başlayacak?

"Kış lastiği ne zaman takılacak?" sorusunun yanıtı Kasım ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte araştırılıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında başlayacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması bu ay mı başlayacak?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması bu ay mı başlayacak?
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