Manchester United efsanesinden itiraf! 'Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, elindeki formayı görünce...'

Rio Ferdinand, seneler sonra yaptığı itirafta Sir Alex Ferguson'un yıllar önce kaybedilen Manchester City derbisinden sonra haşladığını ve soyunma odasında üstüne yürüdüğünü açıkladı! Takımın ikonlarından David Beckham ile de tartışan Ferguson, İngiliz yıldızın kaşını kramponla yarmıştı.
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF: SOYUNMA ODASINDA ÜSTÜNE YÜRÜDÜ!
Rio Ferdinand'ın itiraf ettiği olay 2002 yılının Kasım ayında yaşandı. Sir Alex Ferguson, Manchester City'ye 3-1 kaybedilen maçın ardından adeta kendinden geçti.
Soyunma odasında gergin bir tavırla bağıran Ferguson, birden bir Hollandalı golcü Ruud Van Nistelrooy'a bağırmaya başladı.
Ferdinand'a göre Van Nistelrooy'un elinde Manchester City formasıyla soyunma odasına girmesi Sir Alex'ı delirtti!
2001-2002 sezonunda Premier Lig'de 32 maça çıkıp 23 gol atan ve muhteşem bir sezon geçiren Van Nistelrooy neye uğradığını şaşırdı.
Rio Ferdinand o anları şöyle anlattı:
'Sir Alex Ferguson çok sinirliydi, birden içeri girdi. Kapıyı kapattı. Ortalık çok sessizdi ve birden bire patladı...
Eğer bir daha elinizde Manchester City forması görürsem asla bu takımda oynayayamazsınız dedi, birden soyunma odası buz kesti.
Van Nistelrooy neye uğradığını şaşırdı. Bir daha da asla böyle bir şey olmadı.'
Kırmızı Şeytanlar'da Ole Gunnar Solksjaer ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. İngiliz basını, Norveçli teknik adamın yerine ise Zidane'ın geleceğini ifade ediyor.
Bu iddiaları bir adım daha ileriye taşıyan The Mirror ise, Zidane'ın Manchester United'ı nasıl değiştireceğini kaleme aldı. Varane, Sancho ve Ronaldo'nun yanı sıra orta saha bölgesinin Zidane'ın dokunuşu ile değişeceği belirtildi.
SAVUNMA VARANE'A EMANET!
Zidane'ın en güvendiği isimlerin başında Real Madrid'den eski öğrencisi Varane geliyor. Fransız hoca, Solksjaer'in oynattığı; 4-2-3-1 veya 3-5-2 taktiklerinin aksine sahaya 4-3-3 ile çıkacak.
Real Madrid ile başarıdan başarıya koştuğu anlayışı Manchester United'a getirmeyi hedefleyen Zidane, savunmayı Varane'a emanet edecek.
Zidane'ın dikkat çektiği bir başka nokta ise orta saha bölgesi. İspanyol devinde; Luka Modric, Toni Kroos ve Casemiro üçlüsüyle başarılı olan deneyimli hoca, Premier Lig ekibinde de benzer kurgu ile sahadaki yerini alacak.
49 yaşındaki teknik adam ilk etapta; Fred, Scott McTominay ve Paul Pogba gibi yıldızları kullanacak. Ancak devre arası ve yaz transfer döneminde yıldız isimlerle bu bölgenin takviye edilmesini isteyecek.
Sezon başında alınan ancak hayak kırıklığı yaşatan Jadon Sancho'yu da kazanmayı planlayan Zidane, genç yıldıza şans verecek ve 11'e monte edecek.
RONALDO EN BÜYÜK KOZU OLACAK
Beklendiği gibi Zidane'ın en büyük kozu ise Ronaldo olacak. Real Madrid'de 3 Devler Ligi şampiyonluğu yaşayan ikili, Manchester'ı da sırtlamak için yoğun mesai harcayacak.