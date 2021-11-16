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Giriş Tarihi: 16.11.2021 13:08 Son Güncelleme: 16.11.2021 13:14

Manchester United efsanesinden itiraf! 'Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, elindeki formayı görünce...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Manchester United'ın eski yıldızı Rio Ferdinand, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Hem Cristiano Ronaldo hem Sir Alex Ferguson hem de Hollandalı golcü uud van Nistelrooy hakkında ilginç gerçekleri anlatan Ferdidand, Manchester United'ın efsane teknik direktörü Ferguson'un kaybedince inanılmaz birine dönüştüğünü söyledi. Derbiden sonra soyunma odasında yaşananlar yıllar sonra ortaya çıktı.

Rio Ferdinand, seneler sonra yaptığı itirafta Sir Alex Ferguson'un yıllar önce kaybedilen Manchester City derbisinden sonra haşladığını ve soyunma odasında üstüne yürüdüğünü açıkladı! Takımın ikonlarından David Beckham ile de tartışan Ferguson, İngiliz yıldızın kaşını kramponla yarmıştı.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF: SOYUNMA ODASINDA ÜSTÜNE YÜRÜDÜ!

Rio Ferdinand'ın itiraf ettiği olay 2002 yılının Kasım ayında yaşandı. Sir Alex Ferguson, Manchester City'ye 3-1 kaybedilen maçın ardından adeta kendinden geçti.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Soyunma odasında gergin bir tavırla bağıran Ferguson, birden bir Hollandalı golcü Ruud Van Nistelrooy'a bağırmaya başladı.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Ferdinand'a göre Van Nistelrooy'un elinde Manchester City formasıyla soyunma odasına girmesi Sir Alex'ı delirtti!

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

2001-2002 sezonunda Premier Lig'de 32 maça çıkıp 23 gol atan ve muhteşem bir sezon geçiren Van Nistelrooy neye uğradığını şaşırdı.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Rio Ferdinand o anları şöyle anlattı:

'Sir Alex Ferguson çok sinirliydi, birden içeri girdi. Kapıyı kapattı. Ortalık çok sessizdi ve birden bire patladı...

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Eğer bir daha elinizde Manchester City forması görürsem asla bu takımda oynayayamazsınız dedi, birden soyunma odası buz kesti.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Van Nistelrooy neye uğradığını şaşırdı. Bir daha da asla böyle bir şey olmadı.'

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Kırmızı Şeytanlar'da Ole Gunnar Solksjaer ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. İngiliz basını, Norveçli teknik adamın yerine ise Zidane'ın geleceğini ifade ediyor.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Bu iddiaları bir adım daha ileriye taşıyan The Mirror ise, Zidane'ın Manchester United'ı nasıl değiştireceğini kaleme aldı. Varane, Sancho ve Ronaldo'nun yanı sıra orta saha bölgesinin Zidane'ın dokunuşu ile değişeceği belirtildi.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

SAVUNMA VARANE'A EMANET!

Zidane'ın en güvendiği isimlerin başında Real Madrid'den eski öğrencisi Varane geliyor. Fransız hoca, Solksjaer'in oynattığı; 4-2-3-1 veya 3-5-2 taktiklerinin aksine sahaya 4-3-3 ile çıkacak.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Real Madrid ile başarıdan başarıya koştuğu anlayışı Manchester United'a getirmeyi hedefleyen Zidane, savunmayı Varane'a emanet edecek.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Zidane'ın dikkat çektiği bir başka nokta ise orta saha bölgesi. İspanyol devinde; Luka Modric, Toni Kroos ve Casemiro üçlüsüyle başarılı olan deneyimli hoca, Premier Lig ekibinde de benzer kurgu ile sahadaki yerini alacak.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

49 yaşındaki teknik adam ilk etapta; Fred, Scott McTominay ve Paul Pogba gibi yıldızları kullanacak. Ancak devre arası ve yaz transfer döneminde yıldız isimlerle bu bölgenin takviye edilmesini isteyecek.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

Sezon başında alınan ancak hayak kırıklığı yaşatan Jadon Sancho'yu da kazanmayı planlayan Zidane, genç yıldıza şans verecek ve 11'e monte edecek.

Manchester United efsanesinden itiraf! ’Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, derbiden sonra...’

RONALDO EN BÜYÜK KOZU OLACAK

Beklendiği gibi Zidane'ın en büyük kozu ise Ronaldo olacak. Real Madrid'de 3 Devler Ligi şampiyonluğu yaşayan ikili, Manchester'ı da sırtlamak için yoğun mesai harcayacak.

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Manchester United efsanesinden itiraf! 'Soyunma odasında sinir krizi geçirdi, elindeki formayı görünce...'
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