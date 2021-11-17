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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:35

ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi

ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Sınava katılacak olan binlerce aday bu kapsamda; “ATA AÖF sınavları ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Kasım ayında düzenlenecek olan sınav takvimi kurum tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Peki; ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2021 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi

ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları Kasım ayında yapılacak. Sınavlara kısa bir süre kala sınav yerleri de adayların erişimine açıldı. Güz dönemi ara sınavları olarak düzenlenecek olan ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi ara sınavları, 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." dedi.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi
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