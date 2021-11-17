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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:32

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sonuçları 2021 bekleniyor!

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sonuçları 2021 bekleniyor!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Sınavların tamamlanması ile birlikte binlerce aday AUZEF sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Konu ile ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına odaklanan katılımcılar “AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt ararken bilindiği üzere sınav 4 oturumda tamamlanmıştı. İşte 2021 AUZEF sınav sonuçları bilgileri.

"AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı, söz konusu sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavların tamamlanması ile birlikte yapılacak değerlendirmeler sonrasında AUZEF sonuçları erişime açılacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sonuçları 2021 bekleniyor!
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