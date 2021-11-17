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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:15

AUZEF soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları bugün açıklanır mı?

AUZEF soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları bugün açıklanır mı?

AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 4 oturumda tamamlandı. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için araştırmalar yapılıyor. Güz dönemi vize sınavlarının ardından “AUZEF soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları bugün açıklanır mı?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 2021 AUZEF sınav soruları ve cevapları!

AUZEF sınav soruları ve cevapları için araştırmalar sürüyor. Güz dönemi vize sınavlarının tamamlanması ile birlikte "AUZEF soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt aranıyor. AUZEF sınav sorularına erişim online platform üzerinden yapılacak.

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2021 AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevaplarının 4 oturumun tamamlanması ardından online platform üzerinden erişime açılması bekleniyor. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir. Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir.

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

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AUZEF soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları bugün açıklanır mı?
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