Dünya Kupası play off kura çekimi için milyonların geri sayımı başladı. A Milli Takımımızın da yer aldığı playofflardaki 12 takım belli oldu. Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. FIFA 2022 Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nin son maçına çıkan A Milli Takım, kader maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası için play-off biletini kapmış oldu. Peki Dünya Kupası play off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri play off kura çekimi saat kaçta?
Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek. Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.
IFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlanacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek. 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
Yarı finaller
24-25 Mart
Final
28-29 Mart
Mart 2022'nin sonunda, 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa play-off'ları tamamlanmış olacak. Yarı final eşleşmeleri 24-25 Mart; final müsabakaları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.