EYT son dakika gelişmeleri: EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çıkacak mı ve kimleri kapsıyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası için son dakika gelişmeler, milyonlarca vatandaşın yakın takibinde oluyor. Son olarak; MHP Lideri Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Emeklilikte Yaşa Takılan" kardeşlerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. Sayıları 6,3 milyonu bulan bu kardeşlerimizin mağduriyetlerinin telafisi bizim amacımızdır. Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır." ifadelerine yer verdi. Peki; EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çıkacak mı ve kimleri kapsıyor?

EYT İÇİN HANGİ MODELLER MASADA?

Emekli yaşına gelindiğinde ise vatandaş maaşını tam alıyor. Almanya'da kesinti oranı yıllık yüzde 2. EYT'liler prim ve sigortalık sürelerini tamamlayan ancak yaş kriterini nedeniyle emekli olamayanlardan oluşuyor.

2008 yılında yapılan yeni düzenleme ile kadınların ve erkekler arasında prim gün sayısı 7200'e yükseltilirken, emeklilik yaşın erkeklerde 60, kadınlarda ise 58 oldu.

EYT kavramı ile 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Türkiye'nin gündemi girdi. Yasa çıkmadan önce bu tarihten önce sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanlar yaşa takılmaksınız emekli olabiliyordu. Bu tarihten sonra ise emekli olmak için şartlar değişmiş, sigortalılık süresi, pirim ödeme ve yaş şartının sağlama koşulu getirilmişti.

Yine bu yasa kapsamında emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl, prim ödeme hem kadın hem de erkekler için 5000 bin yaş ise kadın için 58, erkek için 60 idi. Yaş kriteri getirilmeden önce 20 yaşında sigortalı olan bir kadın 40 yaşında bir erkek ise 45 yaşında emekli olabiliyordu.