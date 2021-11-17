Galatasaray’da Aytaç Kara gözden çıkarıldı! Süper Lig ekibine gönderiliyor

Galatasaray'da istenilen performansı ortaya koyamayan Aytaç Kara gözden çıkarıldı. Aytaç Kara için iki İzmir ekibi olan Göztepe ve Altay transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray ile görüşmek için harekete geçen iki ekip de orta sahalarını Aytaç Kara ile güçlendirmek istiyor.
İKİ EKİP DE GALATASARAY İLE TEMAS KURACAK
Yeni Asır'ın bir haberine göre, Aytaç Kara'yı daha önce isteyen Mustafa Denizli ve yönetim bu transfer için harekete geçecek. Diğer yandan bu sezon kötü bir performans ortaya koyan ve orta sahada sıkıntılar yaşayan Göztepe de Aytaç Kara için hamle yapmak adına Galatasaray ile temas kuracak.
EL MAESTRO AYTAÇ KARA'YI İSTEDİ
Göztepe'nin Sırp teknik direktörü Nestor El Maestro'nun orta alanda etkisiz kalan Soner ve Yalçın'ın alternatifi olarak düşündüğü Aytaç Kara'yı istedeiği belirtildi.
Maestro, Aytaç Kara talebinin yönetime iletmiş durumda. Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve devre arasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Aytaç'ın bu transferde son kararı vereceği söylendi.
İzmir doğumlı olan ve Altay alt yapısından yetişen Aytaç Kara eski kulübüne yakın görünse de Göztepe'nin de teklifinin ciddi olduğu ifade ediliyor.