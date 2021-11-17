Galatasaray’da Aytaç Kara gözden çıkarıldı! Süper Lig ekibine gönderiliyor

İKİ EKİP DE GALATASARAY İLE TEMAS KURACAK

Yeni Asır'ın bir haberine göre, Aytaç Kara'yı daha önce isteyen Mustafa Denizli ve yönetim bu transfer için harekete geçecek. Diğer yandan bu sezon kötü bir performans ortaya koyan ve orta sahada sıkıntılar yaşayan Göztepe de Aytaç Kara için hamle yapmak adına Galatasaray ile temas kuracak.