KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

KYK KREDİ ÇIKARSA İPTAL EDİLİR Mİ, NASIL İPTAL EDİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisi alınmıyor. Dolayısıyla kredi çıkan öğrencilerin onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Kredi kullanmak istemeyenlerinse bir işlem yapması gerekmiyor.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e-Devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödemeye başlamanız gerekiyor. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptığınızda borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödeme yapmaya başlayacaksınız.