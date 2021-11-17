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Giriş Tarihi: 17.11.2021 19:01

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!

Lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencilerinin gündeminde KYK burs sonuçları ile ilgili son duyurular yer alıyor. Devletin verdiği maddi imkandan yararlanmak isteyenler e devlet üzerinden KYK burs kredi başvurularını tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 5-10 Kasım tarihleri arasında sona eren başvuru sürecinin akabinde KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı…

KYK burs başvuru sonuçları son günlerin en çok aratılan haberleri arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu son dakika açıklaması ile KYK sonuçları erişime açılacak. Sık sık resmi kurumların sitesini takip eden öğrenciler KYK burs sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz tarih bilgisi ile ilgili açıklama gelmedi. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

KYK KREDİ ÇIKARSA İPTAL EDİLİR Mİ, NASIL İPTAL EDİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardından adayların belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden taahhütname işlemini yapmaları gerekiyor. Belirtilen gün ve saat içerisinde onay işlemi yapılmadığında KYK burs ve kredisi alınmıyor. Dolayısıyla kredi çıkan öğrencilerin onay işlemini tamamlaması gerekiyor. Kredi kullanmak istemeyenlerinse bir işlem yapması gerekmiyor.

Ayrıca önceki yıllarda başvuru yapan ve KYK alan öğrenciler de kredi iptalinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. KYK kredinizi e-Devlet üzerinden iptal edebilirsiniz. Borcunuzu ise üniversite bittikten iki yıl sonra ödemeye başlamanız gerekiyor. Yani bir yıl KYK kredisi aldıktan sonra iptal işlemi yaptığınızda borcunuzu hemen ödemek zorunda değilsiniz. Okulunuz bittikten iki sene sonra ödeme yapmaya başlayacaksınız.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!
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