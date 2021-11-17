Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Puan Durumu Nasıl Oldu? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu! Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar, Kaçıncı Sırada?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:47 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:47

Türkiye Puan Durumu Nasıl Oldu? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu! Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar, Kaçıncı Sırada?

Türkiye Puan Durumu Nasıl Oldu? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu! Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar, Kaçıncı Sırada?

G grubu Türkiye puan durumu bu akşam oynanacak olan Karadağ Türkiye maçı öncesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Futbol Takımımız, bir önceki maçta Cebelitarık’ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Son maçında Karadağ ile karşılaşacak olan milliler, bu maçtan galip ayrılması durumunda gruptan çıkmayı başaracak. Bu noktada, Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada ve Türkiye gruptan nasıl lider çıkar soruları ile birlikte 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu araştırmasını gerçekleştiriyor. Gruptaki son maçında Karadağ ile mücadele edecek olan millilerimiz karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Buna göre, Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada? İşte 2022 Dünya Kupası G Grubu Türkiye Puan Durumu

2022 Dünya Kupası Grup Elemelerinde heyecan son maça kaldı. A Milli Futbol Takımımız Türkiye, Cebelitarık'ı farklı geçerken Hollanda ve Norveç'in bir önceki maçta yaşadığı puan kayıpları, G grubundan çıkma ihtimalimizi bir hayli yükseltti. Milliler, Karadağ'ı yenmesi takdir de gruptan en kötü ikincilik ile çıkacak. Bu noktada Türkiye Puan Durumu futbolseverlerin gündemine oturmuş durumda. Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada ve Türkiye gruptan nasıl lider çıkar? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu tablosunda ikinci sırada bulunan milliler, Hollanda'nın iki puan gerisinde bulunurken, Norveç'in averaj ile önünde bulunuyor.

TÜRKİYE PUAN DURUMU! TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR, KAÇINCI SIRADA?

Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak. Milliler, Karadağ'ı yenmesi takdir de gruptan en kötü ikincilik ile çıkacak. Bu noktada, Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada soruları ile birlikte, 2022 Dünya Kupası G Grubu Türkiye Puan Durumu merak ediliyor.

İşte G grubu puan durumu ve Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri;

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU

  • 1- Hollanda: 23 puan, +24 averaj
    2- Türkiye: 21 puan, +11 averaj
    3- Norveç: 18 puan, +8 averaj
    4- Karadağ: 14 puan, -1 averaj
    5- Letonya: 9 puan, -3 averaj
    6- Cebelitarık: 0 puan, -39 averaj

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU KALAN MAÇLAR (16 KASIM)

Hollanda-Norveç

Karadağ-Türkiye

Cebelitarık- Letonya

KARADAĞ - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ - Türkiye karşılaşması, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİLER GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI YOLUNDA KARADAĞ'I YENMEK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son maçında bugün karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 4. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Karadağ 4 golle cevap verdi.

SON İKİ MAÇ BERABERE

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

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Türkiye Puan Durumu Nasıl Oldu? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu! Türkiye Gruptan Nasıl Çıkar, Kaçıncı Sırada?
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