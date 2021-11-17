2022 Dünya Kupası Grup Elemelerinde heyecan son maça kaldı. A Milli Futbol Takımımız Türkiye, Cebelitarık'ı farklı geçerken Hollanda ve Norveç'in bir önceki maçta yaşadığı puan kayıpları, G grubundan çıkma ihtimalimizi bir hayli yükseltti. Milliler, Karadağ'ı yenmesi takdir de gruptan en kötü ikincilik ile çıkacak. Bu noktada Türkiye Puan Durumu futbolseverlerin gündemine oturmuş durumda. Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada ve Türkiye gruptan nasıl lider çıkar? 2022 Dünya Kupası G Grubu Puan Durumu tablosunda ikinci sırada bulunan milliler, Hollanda'nın iki puan gerisinde bulunurken, Norveç'in averaj ile önünde bulunuyor.

TÜRKİYE PUAN DURUMU! TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR, KAÇINCI SIRADA?

Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak. Milliler, Karadağ'ı yenmesi takdir de gruptan en kötü ikincilik ile çıkacak. Bu noktada, Türkiye gruptan nasıl çıkar, kaçıncı sırada soruları ile birlikte, 2022 Dünya Kupası G Grubu Türkiye Puan Durumu merak ediliyor.

İşte G grubu puan durumu ve Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri;