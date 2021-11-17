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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:07 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:07

A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak? Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu?

A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak? Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu?

A Milli Takım Türkiye Karadağ maçı ile FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Karadağ maçının ardından Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi merak konusu oldu. Son olarak Türkiye Cebelitarık maçında 6-0 galip ayrılarak Türkiye Dünya Kupası Elemeleri G grubunda 2.sıraya yükselmişti. A Milli takımımız ise play-offlara kalırken Türkiye'yi play-off'ta zorlu rakipler bekliyor. Peki Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı…

Türkiye'nin play off rakibi ile ilgili araştırmalar maçın bitmesiyle araştırılmaya başlandı. İki zorlu takımın karşı karşıya geldiği mücadelede A Milli Takımımız Karadağ'ı 2-1 yendi. Türkiye, Hollanda'nın Norveç'i yenmesi sonrası grubu ikinci sırada bitirdi. Peki Türkiye'nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu? A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak?

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI PLAY OFF RAKİBİ KİM OLDU?

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri son karşılaşması sonrası Türkiye'nin Dünya Kupası play off rakibi milyonların gündemine geldi. FIFA 2022 Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri'nin son maçına çıkan A Milli Takım, kader maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası için play-off biletini kaptı.

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A MİLLİ TAKIMIN PLAY OFF RAKİBİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle birlikte grupta ikinci sıraya yerleşen Milliler, mart ayında oynanacak play-off maçlarına hazırlanacak.

Hollanda, 21 puanla grup lideri olurken, milliler averaj farkıyla ikinci sıraya yerleşti. Norveç ise 19 puanda kalarak grubu üçüncü tamamladı.

Karadağ karşısında karşılaşmaya tutuk başlayan A Milli Takımımız, Beqiraj'ın 3. dakikada bulduğu golle 1-0 geriye düştü.

Golden sonra hızlıca toparlanan milliler, üst üste pozisyonlara girmeye başladı ve 22. dakikada son maçların parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünün ardından oyunun kontrolünü elinde bulunduran ay-yıldızlılar, birçok pozisyona girse de 60. dakikaya kadar gol gelmedi.

İkinci yarıda oyuna giren Orkun Kökçü, 60. dakikada uzaklardan çektiği şutla milli takımımızı 2-1 öne geçirdi ve Dünya Kupası için play-off biletini almayı başardık.

MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı. Millilerin muhtemel rakipleri Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

26 Kasım'da yapılacak kura çekiminde, 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım seri başı olamadığı için playoff yarı finali maçını deplasmanda yapacak. 3 grupta yarı finalde kazananlar finale çıkacak. Finalin hangi ülkede oynanacağı ayrı bir kurayla berlirlenecek.

MAÇ SONUCU | KARADAĞ 1-2 TÜRKİYE

3' Fatos Beqiraj

22' Kerem Aktürkoğlu

60' Orkun Kökçü

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A Milli Takımın play off rakibi ne zaman belli olacak? Türkiye’nin Dünya Kupası play off rakibi kim oldu?
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