40 yaşındaki Ibrahimovic’e yeni sözleşme! Milan ile masaya oturuyor...

Milan'da forma giydiği dönemde ilerleyen yaşına rağmen adından söz ettirmeye devam eden İsveç'li yıldız, İtalyan deviyle yeni sözleşme hazırlıkları yapıyor.
Milan ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Zlatan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kısa süre içerisinde yeni sözleşmeyi imzalayacak.
Sözleşmesini 1+1 şeklinde uzatması beklenen Ibrahimovic, yeni sözleşmeyi imzaladığı takdirde 42 yaşına kadar İtalya Serie A'da forma giymiş olacak.
Öte yandan 40 yaşındaki golcü, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi İsveç ile turnuvada iz bırakmak için düzenli forma giyme talebini Milan yönetimine bildirdi.
Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.