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Giriş Tarihi: 18.11.2021 18:00 Son Güncelleme: 18.11.2021 18:13

40 yaşındaki Ibrahimovic'e yeni sözleşme! Milan ile masaya oturuyor...

40 yaşındaki Ibrahimovic’e yeni sözleşme! Milan ile masaya oturuyor...

Dünya futbolunun sıradışı isimlerinden birisi olan İsveç'li yıldız Zlatan Ibrahimovic, 40 yaşına basmış olmasına rağmen Avrupa'nın beş büyük liginden birinde futbol oynamaya devam ediyor. Milan formasıyla Serie A'da adından söz ettiren Ibrahimovic, İtalyan deviyle yeni sözleşme hazırlıkları yapıyor.

Futbol kariyerinde birden fazla büyük kulüpte top koşturan Zlatan Ibrahimovic, Ajax, Barcelona, Juventus, PSG, Milan ve Inter gibi dünya devlerinde forma giydi. 2020 yılının ocak ayında ise kısa süren Amerika kariyerinin ardından LA Galaxy'den Milan'a geri döndü.

Milan'da forma giydiği dönemde ilerleyen yaşına rağmen adından söz ettirmeye devam eden İsveç'li yıldız, İtalyan deviyle yeni sözleşme hazırlıkları yapıyor.

Milan ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Zlatan, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, kısa süre içerisinde yeni sözleşmeyi imzalayacak.

Sözleşmesini 1+1 şeklinde uzatması beklenen Ibrahimovic, yeni sözleşmeyi imzaladığı takdirde 42 yaşına kadar İtalya Serie A'da forma giymiş olacak.

Öte yandan 40 yaşındaki golcü, 2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi İsveç ile turnuvada iz bırakmak için düzenli forma giyme talebini Milan yönetimine bildirdi.

Bu sezon Milan forması ile 8 maça çıkan Ibrahimovic, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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40 yaşındaki Ibrahimovic'e yeni sözleşme! Milan ile masaya oturuyor...
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