Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bitcoin ne kadar kaç dolar/TL? 18 Kasım 2021 Bitcoin (Ethereum, Ripple ve Dogecoin) ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:10 Son Güncelleme: 18.11.2021 14:11

Bitcoin ne kadar kaç dolar/TL? 18 Kasım 2021 Bitcoin (Ethereum, Ripple ve Dogecoin) ne kadar oldu?

Bitcoin ne kadar kaç dolar/TL? 18 Kasım 2021 Bitcoin Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Canlı bitcoin ve anlık kripto fiyatları, yatırımcıları ve meraklıları tarafından gün içerisinde düzenli olarak takip ediliyor. Bu noktada, bitcoin fiyatları da merak konusu oldu. BTC alım satımı yapmayı düşünenler, “Bugün 18 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi, kripto para piyasası bu yıl büyük hareketlilikler yaşamıştı. 18 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? İşte Ethereum, Ripple ve Dogecoin canlı rakamlar...

Döviz fiyatlarındaki son dakika hareketliliğinin ardından 18 Kasım 2021 kripto para borsası fiyatları da merak konusu oldu. Kripto paraları yakından takip edenler ve alım satım yapanlar, "18 Kasım Bitcoin (Ethereum, Ripple ve Dogecoin) ne kadar oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çarşamba günü 69 bin dolara yakın seviyeyle tarihi rekorunu kıran Bitcoin Cuma günü 63 bin dolara gerileyerek kazançlarının çoğunu silmişti. Peki, 18 Kasım 2021 Bitcoin ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ve tüm detaylar...

1 BITCOIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin, $59.599,30 dolardan işlem görürken 1 Ethereum ise $4.217,59 dolardan işlem görüyor.

ANLIK VE CANLI BITCOİN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar duyuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo'nun verilmeyen golü sonrası...
Son dakika! Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitcoin ne kadar kaç dolar/TL? 18 Kasım 2021 Bitcoin (Ethereum, Ripple ve Dogecoin) ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA