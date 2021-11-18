Bitcoin ne kadar kaç dolar/TL? 18 Kasım 2021 Bitcoin (Ethereum, Ripple ve Dogecoin) ne kadar oldu?

Döviz fiyatlarındaki son dakika hareketliliğinin ardından 18 Kasım 2021 kripto para borsası fiyatları da merak konusu oldu. Kripto paraları yakından takip edenler ve alım satım yapanlar, "18 Kasım Bitcoin (Ethereum, Ripple ve Dogecoin) ne kadar oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çarşamba günü 69 bin dolara yakın seviyeyle tarihi rekorunu kıran Bitcoin Cuma günü 63 bin dolara gerileyerek kazançlarının çoğunu silmişti. Peki, 18 Kasım 2021 Bitcoin ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ve tüm detaylar...