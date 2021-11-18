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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Fernando Muslera alarmı!

Fernando Muslera alarmı!
Uruguay formasıyla Bolivya maçında ağlarında 3 gol gören Fernando Muslera, performansıyla şaşırttı ve ülkesinde eleştirilerin odağı oldu. Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran tecrübeli eldiven 3-0'lık yenilgiye sebep olurken, Galatasaray'da derbi öncesi alarm verildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, İstanbul'a dönüşü sonrası Florya'da özel terapiye alacağı 35 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasına moralli bir şekilde çıkması için elinden geleni yapacağı öğrenildi.

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Fernando Muslera alarmı!
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