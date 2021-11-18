Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya gelecek. İki takımın 44'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.