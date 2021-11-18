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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:40 Son Güncelleme: 18.11.2021 11:02

Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor!

AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya gelecek. İki takımın 44'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

SON DERBİDE 4 SARI KART

İki takım arasında oynanan son müsabakada 4 sarı kart çıktı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray'dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kartlar havada uçuşuyor!
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