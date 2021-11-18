İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım Perşembe günü İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve arıza sorgulama ekranı

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 11:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.