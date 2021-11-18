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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:56

İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım Perşembe günü İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve arıza sorgulama ekranı

İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım Perşembe günü İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve arıza sorgulama ekranı

İstanbul su kesintisi uyarıları İSKİ tarafından duyuruldu. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı şehirde yaşanan ve planlanan su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanıyor. Kesintiler, “sular ne zaman gelecek?” sorusuyla araştırılıyor. Bugün İstanbul’da su kesintisi olan yerler duyuruldu. Arnavutköy, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece gibi ilçelerde yaşanacak kesintiler, 18 Kasım Perşembe İSKİ arıza sorgulama ekranı ile açıklandı.

Bugün İstanbul'da su kesintisi olan yerler ve ilçeler İSKİ'nin internet sitesi üzerinden bildirildi. Halkın mağduriyet yaşamaması adına önceden bildirilen bu aksaklıklar, sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorularla araştırılıyor. 18 Kasım Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi haberimizde. İşte İSKİ arıza sorgulama ekranı ve detaylar!

18 KASIM GÜNCEL SU KESİNTİLERİ

İşte bugün yaşanacak kesintiler, arıza sebebi ve kesintiden etkilenecek mahalleler!

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Veysel Karani Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 18.11.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 08:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım Perşembe günü İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve arıza sorgulama ekranı
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