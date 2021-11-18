İSKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım Perşembe günü İstanbul’da su kesintisi olan yerler ve arıza sorgulama ekranı

Bugün İstanbul'da su kesintisi olan yerler ve ilçeler İSKİ'nin internet sitesi üzerinden bildirildi. Halkın mağduriyet yaşamaması adına önceden bildirilen bu aksaklıklar, sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorularla araştırılıyor. 18 Kasım Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi haberimizde. İşte İSKİ arıza sorgulama ekranı ve detaylar!
18 KASIM GÜNCEL SU KESİNTİLERİ
İşte bugün yaşanacak kesintiler, arıza sebebi ve kesintiden etkilenecek mahalleler!
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Anadolu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 08:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ömerli Mah,Hadımköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 10:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 09:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Soğuksu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 10:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 11:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Veysel Karani Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 10:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|75Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 09:32
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sultançiftliği Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Orta Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 10:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ekşioğlu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 10:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maltepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|18.11.2021 08:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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