Son Dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 18 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye vaka-vefat rakamları

18 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. 1 yıldan fazla etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe gelmeye devam ederken bugünkü Türkiye koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "son dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye korona vaka-vefat verileri şöyle;