Son Dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 18 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye vaka-vefat rakamları

18 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. 1 yıldan fazla etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe gelmeye devam ederken bugünkü Türkiye koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "son dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye korona vaka-vefat verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 22 bin 234
VEFAT SAYISI: 226
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 538
VAKA SAYISI: 23 bin 867
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 543
VAKA SAYISI: 25 bin 101
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447
VAKA SAYISI: 23 bin 852
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258
VAKA SAYISI: 21 bin 624
VEFAT SAYISI: 189
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550
VAKA SAYISI: 22 bin 583
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254