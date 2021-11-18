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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:40 Son Güncelleme: 18.11.2021 19:40

Son Dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 18 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye vaka-vefat rakamları

Son Dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 18 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye vaka-vefat rakamları

2020 yılının Mart ayından bu yana yurt ve dünyada etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabı üzerinden ilk vakadan itibaren duyurulan en son Türkiye corona virüsü vaka- vefat verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 22 bin 234 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü güncel korona verileri merak konusu olarak “son dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalar devam ediyor. 18 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye vaka-vefat rakamları ve tüm detaylar.

18 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruluyor. 1 yıldan fazla etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe gelmeye devam ederken bugünkü Türkiye koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak "son dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 18 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye korona vaka-vefat verileri şöyle;

18 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 234

VEFAT SAYISI: 226

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 538

17 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 867

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 543

16 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 101

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447

15 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 852

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258

14 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 624

VEFAT SAYISI: 189

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550

13 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 583

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254

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Son Dakika 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 18 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye vaka-vefat rakamları
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