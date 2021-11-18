Thomas Müller hakkında ortaya çıkan gerçek! Manchester United’ın 84 milyon sterlin teklifi...

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen 32 yaşındaki Thomas Müller hakkında yıllar sonra bir gerçek ortaya çıktı. Alman oyuncunun Manchester United'ın kapısından döndüğü ifade edildi.
VAN GAAL SCHWEİNSTEİGER''DAN SONRA MÜLLER'İ DE GETİRMEK İSTEDİ
2015 yılın Manchester United'ın başına gelen Hollanda Milli Takımı'nın bugünkü teknik direktörü Louis Van Gaal, geldiği ilk sezonda Bayern'in yıldız oyuncusu Bastian Schweinsteiger'i transfer ettirmişti.
2009-2011 yıllarında Bayern Münih'i çalıştıran Van Gaal, o dönem Thomas Müller'in Bayern'deki ilk yılıydı. Oyuncuyu yakından tanıyan Van Gaal, Müller'i Manchester United'a getirmek istedi.
MANCHESTER, BAYERN'E 84 MİLYON STERLİNLİK BİR TEKLİF YAPMIŞ
Alman gazetesi BILD muhabiri Christian Falk'ın bir haberine göre Manchester United, Bayern Münih'e Müller için 84 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Van Gaal, Müller için aslında cazip bir teklifte bulundu.
MÜLLER'İN EŞİ TRANSFERİN OLMASINI ENGELLEDİ
Manchester United 2015 yılında, deneyimli Alman oynucu Thomas Müller için Bayern Münih'e 100 milyon euro, Müller'e ise yıllık 20 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.
"EŞİM ALMANYA DIŞINDA YAŞAMAK İSTEMİYORDU"
Ancak Müller'in karısı Lisa Müller'in bu transferi engellediği ortaya çıktı. Thomas Müller'in "Eşim Almanya dışında yaşamak istemiyordu. Bu yüzden teklifi geri çevirdik' diyerek bu teklifi reddettiği ifade edildi.
MÜLLER YILLIK 16.7 MİLYON STERLİN KAZANACAKTI
Thomas Müller transfer olsaydı İngiltere'de sezon başına 16,7 milyon sterlin kazanacaktı ve Robert Lewandowski'nin Almanya'da aldığı parayı alacaktı.