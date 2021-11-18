Thomas Müller hakkında ortaya çıkan gerçek! Manchester United’ın 84 milyon sterlin teklifi...

MANCHESTER, BAYERN'E 84 MİLYON STERLİNLİK BİR TEKLİF YAPMIŞ

Alman gazetesi BILD muhabiri Christian Falk'ın bir haberine göre Manchester United, Bayern Münih'e Müller için 84 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Van Gaal, Müller için aslında cazip bir teklifte bulundu.