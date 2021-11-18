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Giriş Tarihi: 18.11.2021 21:24 Son Güncelleme: 18.11.2021 21:28

Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…

Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…

Bu sezon Premier Lig’de güçlü bir kadro kurmasına rağmen skor anlamında taraftarını memnun edemeyen Manchester United’da en çok eleştirilen isim teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer oldu. Cristiano Ronaldo, Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi isimlerin transferine rağmen ligde başarılı günler geçiremeyen İngiliz devinde, Zinedine Zidane’ın takımın başına geçmesi bekleniyordu. Fransız teknik adam, Manchester ekibinin görüşme talebine yanıt verdi.

Premier Lig'de son yıllarda başarıdan uzak kalan Manchester United, 2021-2022 sezonuna güçlü bir kadro ve yeni transferlerle birlikte şampiyonluğu hedefleyerek girdi. Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı İngiliz devi, kısa sürede hüsrana uğradı.

Sezona iyi başlayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde yeterli sonuçları alsa da Premier Lig'de üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştı.

Leicester City, Liverpool ve Manchester City gibi büyük rakiplere karşı alınan mağlubiyetler, Solskjaer'i hedef tahtasına koydu.

Ada basınında Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının deneyimli çalıştırıcıdan memnun olmadığı ve gönderilmesini istedikleri haberleri de yer aldı.

Önümüzdeki haftalarda Solskjaer ile yollarını ayırması beklenen Manchester United'da konuşulan önemli adaylarda birisi de Zinedine Zidane oldu.

Cristiano Ronaldo ile de Real Madrid döneminde başarıdan başarıya koşan Fransız teknik adam, İngiliz taraftarlarda heyecan yarattı.

Alman basınından Bild'ın haberine göre, Manchester United yetkilileri tarafından görüşme yapmak için davet edilen Zidane, bu teklifi kabul etmedi.

Yeni sezona kadar dinlenmeyi seçtiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, Manchester United yetkililerine takım çalıştırmak istemediğini iletti.

Alman basınında yer alan bu haberin ardından Cristiano Ronaldo ve Zidane'ın İngiltere'de yeniden buluşmasını bekleyen futbolseverler, hüsrana uğradı.

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Zinedine Zidane Manchester United için kararını verdi! Cristiano Ronaldo’ya rağmen…
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