19 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Kasım Korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat rakamları

19 Kasım koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile Türkiye güncel vaka - vefat verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 23 bin 810
VEFAT SAYISI: 218
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 749
VAKA SAYISI: 22 bin 234
VEFAT SAYISI: 226
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 538
VAKA SAYISI: 23 bin 867
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 543
VAKA SAYISI: 25 bin 101
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447
VAKA SAYISI: 23 bin 852
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258
VAKA SAYISI: 21 bin 624
VEFAT SAYISI: 189
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550