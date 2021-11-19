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Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:33 Son Güncelleme: 19.11.2021 22:33

19 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Kasım Korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat rakamları

19 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Kasım Korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat rakamları

Dünya genelinde 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulan günlük korona son durum verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 23 bin 810 kişi pozitif sonuçlar tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu verileri merak konusu olarak 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar sürüyor. 19 Kasım Korona tablosu ile güncel Türkiye vaka vefat rakamları.

19 Kasım koronavirüs tablosu verileri merak konusu olarak 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: 19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile Türkiye güncel vaka - vefat verileri şöyle;

19 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 810

VEFAT SAYISI: 218

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 749

18 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 234

VEFAT SAYISI: 226

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 538

17 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 867

VEFAT SAYISI: 229

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 543

16 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 101

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447

15 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 852

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258

14 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 624

VEFAT SAYISI: 189

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550

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19 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Kasım Korona tablosu ile güncel Türkiye vaka - vefat rakamları
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