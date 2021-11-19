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Giriş Tarihi: 19.11.2021 09:22

Açık cezaevi izinleri SON DURUM: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, mahkumların koronavirüs izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri SON DURUM: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, mahkumların koronavirüs izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Binlerce mahkum ve yakınını ilgilendiren açık cezaevi izinleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Koronavirüs salgını süreci nedeniyle tam 9 kez uzatılan izinlerin bu ay sonuna biteceği biliniyor. Hal böyleyken vatandaşlar “Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri CTE Açıkcezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı, uzatıldı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. 60 bine yakın mahkumun izin süresi kısa zaman içerisinde dolacak. Peki, CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte detaylar…

Binlerce kişi gözünü Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından gelecek son dakika açık cezaevi izinleri açıklamasına çevirdi. 30 Kasım tarihinde dolacak olan süreyle beraber eğer farklı bir karar çıkmazsa mahkumlar cezaevlerine dönecek. Hal böyleyken "Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri CTE Açıkcezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı, uzatıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan izinlerin Kasım ayının sonunda biteceği biliniyor. Peki, CTE 2021 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte son durum ve gelişmeler…

Son durum: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ertelendi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

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Açık cezaevi izinleri SON DURUM: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, mahkumların koronavirüs izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?
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