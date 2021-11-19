AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ay ve Güneş tutulmalarının burçlar üzerinde yoğun bir etkisi bulunuyor. Bu etkiden kaçınmak adına Boğa burcu tutulması olarak da adlandırılan bu Ay tutulmasında olabildiğince sakin kararlar vermek hayat kolaylaştırıcı olacak. Tutulmanın, kasımda başlayan etkileri şubat ayına kadar hissedilmeye devam edecek.

AY TUTULMASI BURÇ ETKSİ NASIL VE HANGİ BURÇ NE KADAR ETKİLENECEK?

Koç: Maddi konular haftanın son mesai gününde gündeminde. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Duygusal konularda geçmişe nazaran daha cesur ve atak davranacaksın.

Boğa: Araştırmacı kimliğin dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ara verdiğin hobilerinle tekrar ilgilenmeye başlayacaksın.

İkizler: Kararlarından emin olmasan da sezgilerine güvenerek hareket edeceksin. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması duygusal konuları gündemine getirecek.

Yengeç: Yeni projelere karşı istekli ve heveslisin, harekete geçmek için zaman kaybetmeyeceksin. Sabit burçta, Parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Tutulmanın etkisiyle birlikte, kalabalık ortamlara katılmak isteyeceksin.

Aslan: Sabit burçta Dolunay meydana gelmesiyle, cesaret edemediğin konulara karşı ilgin artacak. Daha güçlü ve atak hareket ederken, net kararlar da alabilirsin. Bir şeyleri başarmak için denemen gerektiğini bugün daha iyi anlayacaksın.

Başak: Çevrendeki kişilerin özen göstermesini istediğin konular olabilir. Gökyüzünde Ay tutulması ile birlikte Dolunay meydana gelecek. Olaylara ve kişilere karşı tavırların değişebilirken, bakış açında perspektif kazanacak.