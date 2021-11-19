Ay tutulması burçlara etkileri an itibariyle merak konusu oldu. NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) yüzyılın en uzun parçalı ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini duyurulurken tutulmanın burçlara olan etkisi belli oldu. Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık taam 12 burcun parçalı ay tutulmasından etkileneceği biliniyor. Peki Ay tutulması burçlara etkisi nedir? 19 Kasım Ay tutulmasında hangi burç nasıl etkilenecek?
Ay ve Güneş tutulmalarının burçlar üzerinde yoğun bir etkisi bulunuyor. Bu etkiden kaçınmak adına Boğa burcu tutulması olarak da adlandırılan bu Ay tutulmasında olabildiğince sakin kararlar vermek hayat kolaylaştırıcı olacak. Tutulmanın, kasımda başlayan etkileri şubat ayına kadar hissedilmeye devam edecek.
Koç: Maddi konular haftanın son mesai gününde gündeminde. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Duygusal konularda geçmişe nazaran daha cesur ve atak davranacaksın.
Boğa: Araştırmacı kimliğin dikkatleri üzerine çekiyor. Bugün burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Ara verdiğin hobilerinle tekrar ilgilenmeye başlayacaksın.
İkizler: Kararlarından emin olmasan da sezgilerine güvenerek hareket edeceksin. Bugün toprak burcunda, Ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması duygusal konuları gündemine getirecek.
Yengeç: Yeni projelere karşı istekli ve heveslisin, harekete geçmek için zaman kaybetmeyeceksin. Sabit burçta, Parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Tutulmanın etkisiyle birlikte, kalabalık ortamlara katılmak isteyeceksin.
Aslan: Sabit burçta Dolunay meydana gelmesiyle, cesaret edemediğin konulara karşı ilgin artacak. Daha güçlü ve atak hareket ederken, net kararlar da alabilirsin. Bir şeyleri başarmak için denemen gerektiğini bugün daha iyi anlayacaksın.
Başak: Çevrendeki kişilerin özen göstermesini istediğin konular olabilir. Gökyüzünde Ay tutulması ile birlikte Dolunay meydana gelecek. Olaylara ve kişilere karşı tavırların değişebilirken, bakış açında perspektif kazanacak.
Terazi: Gözlerin sende olması, iş yaşantında da motivasyonunu artıracak. Sabit burçta Ay tutulması gerçekleşecek. Çevrendeki kişilerin dağınıklığı seni rahatsız edebilir.
Akrep: İkili ilişkiler gündemini oldukça meşgul ediyor. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Geçmiş konular bir anda karşına çıkması düşüncelerinin akışını değiştirebilir.
Yay: Günün erken saatlerinde kafanı karıştıran ve düşünmen gereken olaylarla karşılaşabilirsin. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Uzun süredir sıkıntı çektiğin konularda, yüzünü güldürecek haberler alabilirsin.
Oğlak: Atacağın adımdan emin olmak istiyorsun, işi şansa bırakmak istemeyeceksin. Toprak burcunda Ay tutulması, gerçekleşecek. Evinle ilgili tadilat konuları gündemine gelebilir.
Kova: Başardıklarını görmek, seni daha çok motive ediyor. Bugün toprak burcunda Dolunay meydana gelecek. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla aranda iletişim problemleri yaşanabilir.
Balık: Bazı bitişler, yeni başlangıçları beraberinde getirebilir. Bugün toprak burcunda dolunay meydana gelecek. Küçük adımlar büyük dönüm noktalarına evrilebilir.